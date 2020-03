Coronavirus in Baden-Württemberg Land stundet Mieten und Pachten bei finanziellen Problemen

Stuttgart.

Das Land will Mieten und Pachten für landeseigene Liegenschaften ab sofort zinslos stunden, wenn Unternehmen durch die Coronavirus-Pandemie in finanzielle Not geraten. "Für viele zählt jetzt jeder Euro, mit dem sie zahlungsfähig bleiben können", sagte Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) am Montag. Zu den Pächtern des Landes gehören etwa Gastronomiebetriebe in staatlichen Schlössern, Unternehmen in Büroräumen, Pächter von landwirtschaftlichen Grundstücken wie Einzelhändler in Immobilien der Baden-Württemberg-Stiftung.