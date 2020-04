Coronavirus in Baden-Württemberg Maskenpflicht gilt für Kinder ab sechs Jahren

Darin heißt es nun wörtlich: „Personen ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr müssen zum Schutz anderer Personen vor einer Verbreitung des SARS-CoV-2 Virus im öffentlichen Personennahverkehr, an Bahn und Bussteigen und in den Verkaufsräumen von Ladengeschäften und allgemein in Einkaufszentreneine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn dies nicht aus medizinischen Gründen oder aus sonstigen zwingenden Gründen unzumutbar ist oder wenn nicht ein anderweitiger mindestens gleichwertiger baulicher Schutz besteht.“

Kretschmann: "Kleinkinder gehen in der Regel nicht einkaufen"

Die Altersgrenze war bei der Pressekonferenz am Dienstag, bei der die ab dem 27. April gültige Pflicht verkündet wurde, Stoff für Diskussionen gewesen. Auf die entsprechende Frage eines Journalisten hatte Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann erst gesagt: "Kleinkinder gehen in der Regel nicht einkaufen". Bei der erneuten Nachfrage, ob es sich den um eine Pflichtverletzung handeln würde, wenn ein Kind keine Maske trägt, sagte der Ministerpräsident dann: "Damit müssen wir uns nochmal beschäftigen".