Coronavirus in Fellbach Fellbacher Herbst abgesagt

Fellbach.

„Fellbach ohne den Fellbacher Herbst ist schwer vorstellbar!“, schreibt Gabriele Zull an die Stadträte sowie die Vereine und Schulen, die am Traditionsfest der Kappelbergstadt immer teilnehmen. Trotzdem hat die Oberbürgermeisterin Fellbachs am Donnerstag die Absage des 73. Fellbacher Herbstes bekanntgegeben – „schweren Herzens“, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt.