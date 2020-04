Coronavirus in Fellbach Virenfreie Hände dank Schlüssel?

Fellbach.

Es scheint sich wohl zu einem Trend zu entwickeln: Immer mehr Menschen tragen beim Einkaufen Einweg-Plastikhandschuhe, um sich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Genau diese Beobachtung hat Rudolf Hobelsberger aus Fellbach dazu animiert, nach einer Alternative zu suchen, um Kunststoffmüll zu reduzieren. Doch nicht nur aus Umweltschutzperspektive sieht Hobelsberger die Handschuhe kritisch: „Unbewusst verteilen Handschuhträger aber auch die Viren auf alles, was sie damit anfassen. So kommen Viren unabsichtlich auf nichtkontaminierte Flächen“, sagt er. Für den Einzelhandel heiße das, dass Mitarbeiter Flächen, die häufig von Kunden angefasst werden – etwa die Tastatur des EC-Kartenlesegeräts an der Kasse –, dauernd desinfizieren müssten, so Hobelsberger. „Das ist aufwendig und wohl kaum umsetzbar.“