Coronavirus in Hongkong Wo der Mundschutz zum Alltag gehört

Der Druck, strengere Gesundheitskontrollen einzuführen, Flüge aus Krisenregionen zu streichen und die Grenze nach China zu schließen, kam hier von den Bürgern und die Regierung gab Schritt für Schritt nach. Ehrlich gesagt hielt ich die Forderungen meiner Kollegen zu diesem Zeitpunkt für völlig übertrieben, doch bin ich rückblickend froh, dass Hongkong so früh reagiert hat. Trotz der Nähe zu China und der unglaublichen Enge, in der die Menschen hier leben - Hongkong ist eine der am dichtesten besiedelten Städte der Welt - haben wir es geschafft die Anzahl der Infizierten und der Verstorbenen unter der meines Heimatstadtkreises Esslingen zu halten.

Das Tragen von Masken hat hierzu aus meiner Sicht maßgeblich beigetragen. Ich verlasse seit Monaten das Haus nicht mehr ohne. Auch im Büro werden sie von allen getragen. Sie dienen weniger dem Selbstschutz als dem Schutz der anderen. Die Gesellschaft ist sehr für die Ansteckungsgefahren in einer so dicht besiedelten Stadt sensibilisiert und die Menschen an das Tragen von Mundschutz gewöhnt. Auch zu Nicht-Corona-Zeiten ist es gesellschaftlich erwartet, dass man eine Maske trägt, wenn man erkältet ist.

Europäer bringen das Virus zurück

Durch die strenge Isolierung aller Verdachtsfälle, eine lückenlose Aufklärung der Infektionsketten und extreme Selbstdisziplin der Bürger hat sich die Stadt bis vor kurzem sehr gut geschlagen. Als das Virus sich jedoch in Europa ausbreitete, sind viele der in Hongkong lebenden Europäer, die zunächst vor dem Virus in die Heimat geflohen sind, wieder zurück nach Hongkong gekommen – und haben das Virus mitgebracht. Seit kurzem gibt es hier nun eine zweite Welle von Infektionen, von denen viele auf die von den sogenannten „Expats“ frequentierten und recht teuren Clubs und Bars in der Stadt zurückzuführen sind.

Ich denke, wir Europäer können in der Krise viel von Asien lernen. Deutschland hat bereits mehr Infektionen zu verzeichnen als China, das Ursprungsland des Virus. Keine Frage, die ersten reflexartigen Reaktionen der KP waren ein Desaster, doch die Chinesen lernen schnell. Dass sich das Virus während des chinesischen Neujahrsfestes, bei dem Hunderte Millionen Menschen durch das Land reisen, nicht schneller verbreitet hat, ist nur dem schnellen und harten Durchgreifen der Regierung zu verdanken. Während China nun langsam zur Normalität zurückfindet, streitet sich der Westen noch darum, ob Masken helfen, die Verbreitung des Virus einzudämmen.

Ein weiterer Vorteil, den die Asiaten haben, ist ihr natürlicher und auch sorgloser Umgang mit Technologie. In China werden Bürger sofort über den lokalen Messengerdienst „WeChat“ gewarnt, wenn sie sich über längere Zeit in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben. Die Person muss sich daraufhin sofort in Selbstquarantäne begeben, was ebenfalls über „WeChat“ überwacht wird. Was für uns ein Datenschutz-Super-Gau ist, wird in der chinesischen Bevölkerung als der Beweis für die Fortschrittlichkeit des Landes gefeiert. Der Zweck heiligt hier die Mittel und während Trump noch vor kurzem vom chinesischen Virus gesprochen hat, planen die Chinesen bereits ihren nächsten Urlaub. Natürlich nur innerhalb von China, denn Reisen in den Westen sind zurzeit zu gefährlich."