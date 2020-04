Coronavirus in Kernen-Rommelshausen Warum die Post ihre Öffnungszeiten reduziert hat

Kernen-Rommelshausen.

Seit Wochen arbeitet Michaela Kotauczek durch. Sechs Tage die Woche. Das ist an und für sich nichts Besonderes für die erfahrene 60-Jährige. Sie betreibt den Schreibwarenladen „Buntstift“ mit integrierter Postfiliale in der Karlstraße schon seit zehn Jahren, viel Arbeit ist sie gewohnt. Einen Ansturm der Kunden wie in der Coronavirus-Krise hat Kotauczek allerdings noch selten erlebt, höchstens mal kurz vor Weihnachten, aber nicht so langanhaltend. In beide Richtungen der Ortsdurchfahrt stehen die Menschen regelmäßig vor dem Laden an, Pakete auf den Armen, Postkarten in den Taschen.