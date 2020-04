Coronavirus in Plüderhausen Festtage werden vorerst nicht abgesagt

Ab wann ist ein Fest eine Großveranstaltung?

Doch während die SchoWo-Macher noch am Mittwoch das Schorndorfer Stadtfest abgesagt haben , ist in Plüderhausen bislang noch keine endgültige Entscheidung über die mehrtägige Veranstaltung gefallen. Die das Fest organisierende Arbeitsgemeinschaft (Arge) möchte zunächst die genaue Definition für Großveranstaltungen abwarten. „Sollten die Festtage in diesem Sinne eine Großveranstaltung sein, verschieben wir auf 2021“, sagt Hartmut Bay. Der Plüderhäuser Werbefachmann ist beratendes Mitglied der Arge und bei den Festtagen für Programm, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung zuständig.

„Bei uns brennt im Moment noch nichts an“, sagt Hartmut Bay

Am Donnerstag habe sich die Arge intern abgestimmt und sei zu dem Schluss gekommen, dass es für eine Absage des vom 23. bis 27. Juli geplanten Festes noch zu früh sei. „Bei uns brennt im Moment noch nichts an“, sagt Bay. Soll heißen: Noch haben die Vorbereitungen nicht begonnen. Und ohnehin pflege man mit den Beteiligten langjährige, gute Beziehungen. Kein Grund also für übereilte Entscheidungen. „Wir wollen nichts verzwingen.“