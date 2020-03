Coronavirus in Schorndorf Fast alle Geschäfte in der Innenstadt sind zu

Bantel: 110 Mitarbeiter sind betroffen

Geschlossen ist natürlich auch das Kaufhaus Bantel. Nachdem es am Dienstag einige Verwirrung gab und auch jetzt noch vieles ungewiss ist, am Mittwochmorgen haben auch Claudia Maurer-Bantel und Christina Bantel-Wild die Verordnung der Landesregierung umgesetzt. Betroffen sind davon auch 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die sollen im März noch ihr normales Gehalt bekommen, doch dann sieht Maurer-Bantel in Kurzarbeit die einzige Möglichkeit – und hofft, „dass Schorndorf da einigermaßen rauskommt“.

Am Mittwoch stand der Krisenstab im Schorndorfer Rathaus rund um Ersten Bürgermeister Edgar Hemmerich bereits seit sieben Uhr morgens in Kontakt mit den Einzelhändlern. Dabei ging es auch um diese Frage: Wer ist Dienstleister und wer nicht? Tatsächlich weitermachen dürfen jetzt nur Lebensmittelhändler, die Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken, Poststellen, Frisöre, Reinigungen und Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Hofläden, Raiffeisen-, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte sowie der Großhandel. Aber auch nur unter der Voraussetzung, dass sie die erforderlichen Hygienestandards erfüllen, den Zutritt steuern und sicherstellen, dass keine Warteschlangen entstehen. Dafür können sie aber auch an Sonn- und Feiertagen öffnen. Gesperrt sind im Zuge der Verordnung ab sofort auch Spiel- und Bolzplätze. Stichprobenartig, kündigt Hemmerich an, werden die Verbote kontrolliert, womöglich von der Polizei.

Dass diese Maßnahmen ein harter Einschnitt und für alle Beteiligten schwierig sind, das ist nicht zuletzt auch Oberbürgermeister Matthias Klopfer bewusst. Klar ist für ihn aber, „dass in einer solch dramatischen Situation alle zusammenstehen müssen“. In einer Pressemitteilung der Stadt sagt Klopfer zu, alles daran zu setzen, „umfangreiche Unterstützung und unkomplizierte Lösungen anbieten zu können wie bei den Sondernutzungsgebühren, um nur ein Beispiel zu nennen“. Und obwohl er bedauert, dass diese Schritte gegangen werden müssen, hält er sie für zwingend und sinnvoll, um die Ausbreitung des Virus weiter zu verlangsamen. „Gleichzeitig hoffe ich, dass wir diese Situation als Stadtgesellschaft gemeinsam und in Solidarität meistern.“ Klopfer appelliert an die Bürgerinnen und Bürger: „Bleiben Sie zu Hause, reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte auf die unbedingt notwendigen und halten Sie sich dringend an die Verordnungen.“

Krisenstab der Stadtverwaltung trifft sich täglich

Geschlossen sind bis zum 19. April 2020 auch alle Museen, Theater, Schauspielhäuser, Freilichttheater, Bildungseinrichtungen, Kinos, Schwimmbäder, öffentliche und private Sportstätten, Jugendhäuser, Bibliotheken, Spielhallen und Wettannahmestellen, Bordelle, Eisdielen, Bars, Clubs, Discotheken und Kneipen sowie Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks.