Coronavirus in Schorndorf Haus Röder: Die meisten Bewohner sind infiziert

In diesem Fall gibt es auch Neues zum am Freitag vermeldeten ersten und bislang einzigen Corona-Todesfall im Haus Röder. Nachdem Peter Zaar schon angedeutet hatte, dass die über 80-jährige Bewohnerin zwar mit Corona, aber nicht zwangsläufig an Corona gestorben sein könnte, bestätigt Karl-Gert Röder diese Einschätzung insofern, als die Heimbewohnerin schon vor Corona so schwer krank gewesen sei, dass sie, wenn’s nach der Heimleitung gegangen wäre, ins Krankenhaus verlegt worden wäre. Diesem Ansinnen hätten die Angehörigen aber nicht zugestimmt, weil sie die Schwerkranke durch einen solchen Ortswechsel nicht noch zusätzlich hätten quälen wollen.

Die gute Nachricht: Quarantäne ist schon zur Hälfte abgelaufen

„Auch ältere und alte Menschen, die vom Coronavirus infiziert sind, sind nicht automatisch zum Tode verurteilt“, stellt Dr. Peter Zaar in diesem Zusammenhang fest und hat gleich noch eine hoffnungsvoll stimmende Erkenntnis parat. Die nämlich, dass sämtliche Tests im Haus Röder bereits am 31. März beziehungsweise spätestens am 1. April durchgeführt worden seien und dass folglich bei allen – bei Bewohnern genauso wie beim Personal – die in der Regel zweiwöchige Quarantäne schon zur Hälfte abgelaufen sei. Andererseits aber macht auch Zaar keinen Hehl daraus, dass er es unbefriedigend findet, dass bis gestern immer noch nicht alle Testergebnisse vorlagen, sondern dass immer noch welche nachtröpfelten. „Und dabei haben wir extra ein Labor genommen, von dem wir geglaubt haben, dass es extrem schnell geht“, sagt der Erste Landesbeamte.