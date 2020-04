Coronavirus in Schorndorf In der Stadtverwaltung kehrt langsam wieder Normalität ein

Nächsten Mittwoch erste Gemeinderatssitzung in Corona-Zeiten

Was zeigt: Corona hat die Stadt und die Stadtverwaltung weiterhin im Griff , es kehrt aber auch so langsam wieder so etwas wie Normalität ein, was sich unter anderem daran zeigt, dass die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Ausnahme der Risikogruppen wieder an ihre regulären Arbeitsplätze zurückkehren – natürlich unter strenger Wahrung der Abstands- und Hygienevorschriften – und dass am kommenden Mittwoch (29.04.) die erste Gemeinderatssitzung in Corona-Zeiten stattfindet. Natürlich auch die unter veränderten Vorzeichen – und zwar in der Barbara-Künkelin-Halle. Wobei Oberbürgermeister Matthias Klopfer davon ausgeht, dass – mit oder ohne Maske – so viele Stadträtinnen und Stadträte erscheinen, dass der Gemeinderat beschlussfähig ist. Und wenn nicht, würde Klopfer in Einklang mit der Gemeindeordnung zu Beginn noch einmal formal zur Sitzung einladen mit der Maßgabe, dass das Gremium dann auch schon bei mindestens drei anwesenden Mitgliedern beschlussfähig wäre.

„Eigentlich können wir das Haushaltsjahr 2020 abschreiben“

„2020 ist ein absolutes Krisenjahr“, sagt Finanzbürgermeister Thorsten Englert im Hinblick einerseits auf die vielen Versordnungen und Regeln, die es zu beachten und anzuwenden gilt, und andererseits auf die Haushaltslage, von der noch niemand weiß, wie sie sich weiter entwickelt und was das für Auswirkungen auch auf die kommenden Haushaltsjahre hat. Beispielhaft nennt Englert die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, bei denen es am Jahresanfang „richtig rund“ und perspektivisch auf deutlich mehr als die im Haushalt veranschlagten 19 Millionen Euro hinauslief, während mittlerweile diese Zielmarke nur noch knapp überschritten ist und weitere Korrekturen nach unten nicht ausgeschlossen sind. Und bereits weggebrochen sind zunächst auch einmal die Einnahmen bei der Kinderbetreuung. 200 000 Euro betrug allein der Einnahmeausfall inklusive der Erstattung an die anderen Träger durch die Gebührenbefreiung im April, und damit sind die 235 000 Euro, die insgesamt vom Land als Ausgleichszahlung kommen, schon so gut wie aufgebraucht.