Coronavirus in Schorndorf Lochmann plant Autokino als Filmfestival-Ersatz

LED-Technik samt 36 Quadratmeter großer Leinwand

Gleichzeitig räumt der umtriebige Kinobetreiber ein, dass er das Projekt Autokino grundsätzlich zunächst eher skeptisch gesehen hat, weshalb er entsprechende Anfragen aus Esslingen und Schwäbisch Gmünd auch abschlägig beschieden hat. Vor allem auch, weil er davon ausgegangen ist, dass so ein Kino mit normaler Technik ja nur abends bespielt werden kann. Seine Einstellung geändert hat sich erst, als der Veranstaltungstechniker Oliver Schöneck auf ihn beziehungsweise seinen Bereichsleiter Erik Oberthür zukam – und zwar mit dem Vorschlag, seine eigentlich fürs Public Viewing der Fußball-Europameisterschaft verplante und demzufolge auch tageslichttaugliche LED-Technik samt 36 Quadratmeter großer Leinwand für den Betrieb eines Autokinos zu nutzen. Und als sich Heinz Lochmann mit der Idee an die Stadt gewandt hat und begeisterte Zustimmung erntete, konnte das Projekt, bei dem noch nicht alle Details geklärt sind, endgültig in Angriff genommen werden.

Tickets für zwei Erwachsene und für Familien mit Kindern

Etwa 100 Autos finden auf dem Gelände Platz – mit ausreichend Abstand zwischen den Wagen, auch wenn die nur für den Besuch eines der aufgestellten Toilettenhäuschen verlassen werden sollen. Auch ansonsten gelten strenge Corona-Regeln: Tickets in zwei Kategorien – eine für Autos, in denen maximal zwei Erwachsene sitzen, und eine für Autos mit Familien (Erwachsene mit Kindern) – werden nur online verkauft und beim Einfahren auf den Parkplatz, auf dem es keine vorreservierten Plätze, aber eine kontrollierte Einweisung gibt, durch das geschlossene Autofenster eingescannt. Getränke und Popcorn werden nicht verkauft, und zwischen den einzelnen Vorstellungen wird ein so großer Zeitpuffer gelassen, dass der Parkplatz in aller Ruhe geräumt und wieder neu belegt werden kann. Geplant ist, dass es von Montag bis Donnerstag jeweils eine Vorführung am späteren Nachmittag und am Abend geben soll, am Freitag und Samstag zusätzlich noch eine Spätvorstellung. Für die Sonntage ist eine 13-Uhr-Vorstellung vorgesehen.