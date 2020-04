Coronavirus in Schorndorf Maskenpflicht: Stadt und Polizei kontrollieren

Noch nicht endgültig geklärt ist innerhalb der Stadtverwaltung auch, wie die Erzieherinnen und Erzieher geschützt werden sollen, wenn infolge der erweiterten Notfallbetreuung wieder mehr Kinder in die Kitas kommen. Die Oberbürgermeister hätten sich in einer Schaltkonferenz zur Maskenpflicht mehrheitlich dagegen ausgesprochen, dass diese auch in den Kinderbetreuungseinrichtungen angeordnet werde, sagt Klopfer, der aber noch einmal mit dem Personalrat reden will, bevor’s eine Entscheidung gibt, wie in Schorndorf verfahren werden soll. Und in diesem Zusammenhang müsse, nachdem eine Maskenpflicht für Kinder wohl nicht zumutbar sei, auch die Frage erörtert werden, wie mit den Eltern umgegangen werde, die ihre Kinder in die Einrichtung bringen oder von dort abholen. Da gibt es aus Sicht des Oberbürgermeisters nur zwei Möglichkeiten: Entweder die Eltern geben ihre Kinder vor dem Eingang ab und nehmen sie auch dort wieder in Empfang oder es gilt eben eine Maskenpflicht.

Maskenfreier Unterricht?

Was die Schulen angeht, die vom 4. Mai an ihren Unterricht mit den Prüfungs- und Abschlussklassen wieder aufnehmen sollen, so ist bislang auch die Landesregierung der Meinung, dass in diesem Fall eine Maskenpflicht keinen Sinn macht beziehungsweise nicht erforderlich ist, wenn die Einhaltung der Hygienevorschriften und der Abstandsregel gewährleistet werden kann. Sollten sich Schüler aber mit einer Maske wohler und sicherer fühlen, soll ihnen das Tragen einer Maske auch im Unterricht nicht verwehrt werden.