Coronavirus in Schorndorf Nachfrage nach Notbetreuung stark gestiegen

Gleichermaßen gilt für Schulen und Kindergärten, dass die Notbetreuung auch ganz individuell nur für bestimmte Wochentage in Anspruch genommen werden. Bei den Schulen gilt für die Notbetreuung das, was für die Betreuung zu normalen Schulzeiten auch gilt: Um die Betreuung von 7 Uhr bis zur Zeit des regulären Unterrichtsbeginn und nach Ende der offiziellen Schulzeit bis längstens 17 Uhr kümmern sich in jeder einzelnen Schule Betreuungskräfte der Stadt, während für die Zeit, in der Unterricht wäre, die Schule zuständig ist – unabhängig davon, wie viele Kinder anwesend sind. „Wir reagieren da in jedem Einzelfall sehr flexibel und sehr schnell“, sagt Isabell Kübler, die berichtet, dass die Notbetreuung bislang am stärksten in der Schillerschule in Haubersbronn nachgefragt ist (mit sieben Anmeldungen), während es bis Montag noch gar keine Notbetreuung am Burg-Gymnasium und an der Albert-Schweitzer-Schule sowie an den Grundschulen in Weiler und Miedelsbach gab.

Von den 92 Kindern, die seit Beginn dieser Woche die Notbetreuung in Kindergärten und Kindertageseinrichtungen – und bevorzugt die in den Einrichtungen mit Ganztagesbetreuung – in Anspruch nehmen, entfallen 68 auf den Ü-3- und 24 auf den U-3-Bereich. Auch diese Kinder werden analog zu den Schulen allesamt in den Einrichtungen betreut, die sich auch sonst besuchen. Nur die evangelischen Kindergärten hätten ihre Notbetreuung am Anfang auf eine Einrichtung konzentriert gehabt, sagt Markus Weiß, der bis Ende der Woche in Sachen Notbetreuung nur von den „Waldwichteln“ noch nichts gehört hatte. Wobei die Vergabe der Plätze für die Notbetreuung aber ohnehin zentral über die Stadt erfolgt, was nicht heißt, dass entsprechenden Anträge nicht auch direkt in den Einrichtungen abgegeben werden könnten – freilich auch ohne dass die gleich eine Zusage machen können.