Coronavirus in Schorndorf OB Klopfer und die Stadt im Ausnahmezustand

„Ich bin froh, dass der Herr Hemmerich fit ist“, sagt Matthias Klopfer und verweist darauf, dass sein Erster Bürgermeister ja auch derjenige ist, der im Namen der Ortspolizeibehörde die zweiwöchige Quarantäne angeordnet hat, die den Oberbürgermeister und seine Frau zwei Wochen lang in den eigenen vier Wänden gefangen hält. Für beide eine ganz neue Erfahrung, aber, wie Klopfer auch weiß, eine, die mit Garten und Terrasse doch wesentlicher leichter auszuhalten ist als bei anderen, die das in wesentlich beengteren Wohnverhältnissen erleben.

Allen anderen, die (noch) gesund sind, empfiehlt der Oberbürgermeister, mit der Familie oder in kleinen Gruppen an die frische (Frühlings)luft zu gehen, ansonsten aber die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Auch für Familienfeiern sei jetzt nicht der geeignete Zeitpunkt, meint Klopfer, der seinen persönlichen Gesundheitszustand als „gut“ bezeichnet.

„Wir machen keinen Normalbetrieb mehr, wir sind im Krisenmodus“

Dass in Schorndorf das gesellschaftliche Leben so gut wie zum Erliegen gekommen ist, sei „keine lex specialis“, sagt der Erste Bürgermeister Edgar Hemmerich, aus dessen Referat die Allgemeinverfügung stammt, die regelt, was in Schorndorf in den nächsten Wochen nicht mehr und was nur noch unter bestimmten Voraussetzungen stattfindet.

Vor allem bei Restaurantbetreibern gebe es ein großes Informationsbedürfnis, sagt Hemmerich und macht deutlich, dass Clubs und Bars geschlossen bleiben müssen, dass es aber für Gastwirtschaften mit einem Speisenangebot derzeit keine Beschränkungen gibt. „Aber auch sonst stehen bei uns die Telefone nicht mehr still“, sagte der Erste Bürgermeister und wirbt um Verständnis dafür, dass von Dienstag an eine persönliche Kontaktaufnahme zu Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiterin nicht mehr möglich ist – es sei denn nach vorheriger Absprache. „Das, was wir jetzt machen, ist kein Normalbetrieb mehr, wir sind alle im Krisenmodus“, betont der Oberbürgermeister, für den klar ist, dass die inhaltlich-kommunalpolitische Arbeit vorläufig zweitrangig ist. „Wir arbeiten jetzt nicht an neuen Konzeptionen“, sagt er.

Was es aber natürlich weiterhin im Rathaus geben werde, seien Vorstellungsgespräche, weil die Verwaltung ja auch in Zukunft gut aufgestellt sein müsse. Aber nicht erst seit seinem Test im Krankenhaus weiß Matthias Klopfer, dass in diesen Tagen die eigentlichen Herausforderungen bei den Ärzten, Kliniken und Gesundheitsämtern liegen.

Für Kinder bis zwölf Jahren gibt es eine Notbetreuung

Was von Seiten der Stadt allerdings aktuell gelöst werden muss, ist – nachdem jetzt auch alle Kindergärten und Kindertagesstätten geschlossen sind – die Betreuungsproblematik in den Fällen, in denen Eltern und vor allem auch Alleinerziehende, die in systemrelevanten Berufen tätig sind, auch in solchen Notzeiten auf kommunale Betreuungsangebote angewiesen sind – zumal es ja die Empfehlung gibt, Kinder möglichst nicht von den Großeltern betreuen zu lassen, bei denen die Infektionsgefahr allein schon wegen des Alters größer ist.

„Wir sind in der Lage, alle Kinder bis zu zwölf Jahren zu betreuen“, sagt der Erste Bürgermeister, der allerdings am Montag noch nicht sagen konnte, wie groß der Bedarf an solchen Betreuungsplätzen ist. In den Einrichtungen wurden am Montag Anmeldeformulare für die Notfallbetreuung ausgegeben, die möglichst noch vor Ort ausgefüllt werden sollten. Und bis gestern Abend sollten die Eltern dann schon Bescheid bekommen, in welcher Kindertagesstätte die Betreuung stattfinden wird. Denn klar sei, so Hemmerich, dass diese Betreuung möglichst zentral organisiert werden müsse, damit es nicht jeder Kindergarten mit einigen wenige Kindern zu tun habe.

Bei den Schulen geht die Stadt davon aus, dass die Notbetreuung nach einem vergleichbaren Anmeldeprozedere durch die Lehrer zu den regulären Unterrichtszeiten stattfindet. „Weniger Geld bekommt bei uns niemand“, versichert der Oberbürgermeister den Erzieherinnen und Erziehern, die nicht mit Notfallbetreuung beschäftigt sind und sich vielleicht erst einmal um das kümmern, was während der täglichen Arbeit zu kurz gekommen ist – zum Beispiel pädagogische Konzepte und Teamaktivitäten. Weil aber damit auch irgendwann Schluss sei, werde, so Klopfer, von Seiten der Stadt auch geprüft, ob es nicht andere Arbeiten gebe, die von Erzieherinnen und Erzieherun unterstützt werden könnten.

Was zu ist und welche Sonderregelungen es gibt