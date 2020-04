Coronavirus in Schorndorf So lief der erste Tag mit Maskenpflicht

In der Drogerie dm müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon seit einer Woche einen Mundschutz tragen, erklärt Judith Mateta, die Filialleiterin. „Wir wollten damit ein Signal setzen“, sagt sie. Nun seien auch die Kunden an der Reihe. Nur wenige seien am Montagmorgen ohne Mundschutz gekommen, ihnen habe man Einweg- oder Mehrwegmasken zum Kauf angeboten, erklärt Mateta. „Die meisten reagieren verständnisvoll“, sagt sie.

Weil es im Angebot des Marktes keine Mehrwegmasken gab, kontaktiere Mateta eine lokale Schneiderin, die für die Filiale in der Arnoldgalerie schließlich Masken in verschiedenen Größen nähte. Stolz zeigt Mateta die Masken aus Stoff. Schon in der vergangenen Woche seien ganz massiv Masken angefragt worden. Doch erst seit dieser Woche habe sie die Produkte im Angebot.

Sind Masken das neue Toilettenpapier?

Stellt sich die Frage, ob die Masken ähnlich stark nachgefragt werden können, wie zu Beginn der Krise das Toilettenpapier. Davon geht die Filialleiterin nicht aus, bislang sei das Produkt ausreichend verfügbar. In Sachen Toilettenpapier habe sich die Lage beruhigt. Seit kurzem dürfen die Kunden wieder so viele Packungen kaufen, wie sie möchten. Vorher galt eine Beschränkung. Weil sich in ihrem Geschäft nur 34 Personen aufhalten dürfen, versucht auch Mateta mit Hilfe von Einkaufskörben den Überblick zu behalten, ähnlich wie im Kaufhaus Bantel. Doch das System funktioniert nicht perfekt. Denn nicht alle nehmen einen Korb und etwa auch eine Mutter, die mit ihren beiden Kindern den Laden betritt, nimmt nur einen. Doch an diesem Vormittag ist die Drogerie ohnehin nicht allzu voll.

Kreativ werden musste mit der Mundschutz-Pflicht auch das Fotogeschäft Erdmann, schließlich können Pass- oder Bewerbungsbilder schlecht mit einem Mundschutz gemacht werden. Verkäuferin Tanja Joos zeigt, wie sie vorgeht. Zuerst bittet sie ihre Kunden, in den kleinen seitlichen Raum zu gehen, wo die Fotos geschossen werden.

Alleine im Raum, ziehen sie ihren Mundschutz aus und können auch ihre Haare kurz zurechtmachen. Rote Klebestreifen auf dem Boden zeigen schließlich an, wo der Kunde stehen muss. Um das Foto zu schießen, kommt Joos mit viel Sicherheitsabstand in den Raum. Anschließend setzen die Kunden die Maske wieder auf und gemeinsam werden die Fotos angeschaut und ausgewählt.

Im Toom-Baumarkt steht am Eingang Mitarbeiter Dimitri Jatsgnko, der als Aushilfe kontrolliert, ob die Kunden auch wirklich einen Schutz tragen. Wer keinen trägt, muss bei ihm eine Einwegmaske für zwei Euro kaufen. Vor allem hier im Baumarkt ist im Vergleich zu vielen anderen Geschäften besonders viel los. Damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig das Geschäft betreten, hätten die Mitarbeiter die Einkaufswagen reduziert, so könnten die Mitarbeiter kontrollieren, dass nicht zu viele Menschen im Laden sind, erklärt Jatsgnko.

Mitarbeiter bei Marktkauf sind verunsichert

Im Marktkauf sind die meisten Kunden bereits auf dem Parkplatz mit Maske unterwegs. Augenscheinlich scheinen sich alle an die neue Regel zu halten. Wer keinen Schutz trage, werde freundlich und bestimmt darauf hingewiesen, erklärt ein Mitarbeiter. Doch wer das ignoriere, werde von ihnen nicht daran gehindert, das Geschäft zu betreten. „Das liegt nicht in unserer Hand“, sagt der Mann, der lieber nicht mit seinem Namen in der Zeitung stehen will.

Erster Bürgermeister Edgar Hemmerich erklärt aber, dass die Geschäfte in der Pflicht stehen, die Regel zu kontrollieren. Sie dürfen die Einhaltung nicht nur den Kunden überlassen. Vor Bußgeldern müssten derzeit aber weder Händler noch Kunden Angst haben, denn einen entsprechenden Katalog gebe es bislang in Baden-Württemberg noch nicht. Hemmerich kündigt an, dass sich dies aber ab dem 4. Mai ändern wird.