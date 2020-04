Coronavirus in Schorndorf Vom Glück und Pech im Home-Schooling

Bei vollem Deputat: Persönlicher Kontakt „schlicht nicht leistbar“

Tatsächlich, so scheint es, hängt es in der jetzigen Situation stark vom Engagement der einzelnen Lehrer und der Schule ab. Markus Wasserfall, Schulleiter des Max-Planck-Gymnasiums, gibt aber auch zu bedenken: Unterricht im Chat sei datenschutzrechtlich nicht geklärt und entspreche keinesfalls der Gesetzeslage. „Ich kann Lehrern nicht empfehlen, das zu ignorieren.“ Außerdem sei es für einen Gymnasiallehrer mit vollem Deputat „schlicht nicht leistbar“, sich bei jedem einzelnen Schüler persönlich zu melden. Wasserfall, der sich im Übrigen bisher „zum Großteil“ über positive Rückmeldungen der Eltern freut, rechnet vor: Im Durchschnitt unterrichte ein Lehrer mit vollem Lehrauftrag in ungefähr elf Klassen und habe im Durchschnitt 270 Schülerinnen und Schüler. Allein bei einem Zehn-Minuten-Gespräch mit jedem Schüler mache das rein rechnerisch 45 Zeitstunden in der Woche.

Vom Kultusministerium indes gibt es keine Vorgaben – nur Empfehlungen: Die Schulen wurden darauf hingewiesen, dass sie für den Austausch mit den Schülerinnen und Schülern grundsätzlich alle Kommunikationswege – analog und digital – nutzen können. „Die Schulen“, erläutert Pressesprecherin Christine Sattler auf Anfrage, „können dabei selbst entscheiden, welche Möglichkeiten für ihre Schule geeignet sind“. Das Kultusministerium hat allen Schulen die Möglichkeit eröffnet, das Lernmanagementsystem „Moodle“ kostenfrei zu nutzen. Das wird so rege genutzt, dass es in Spitzenzeiten mit sehr hohen Zugriffszahlen immer wieder dazu kommt, dass Moodle stark ausgelastet ist. „Die Prozesse werden deshalb stetig verbessert, wir haben dazu zusätzliche Serverleistungen und Speicherkapazitäten gekauft“, so Sattler weiter. Auch werde im Ministerium daran gearbeitet, technische Stellschrauben weiter zu optimieren, um perspektivisch für weiter steigende Zugriffszahlen vorbereitet zu sein.

Das Fazit des Kultusministeriums nach fast drei Wochen Home-Schooling jedenfalls ist positiv: „Uns erreichen auf den unterschiedlichsten Kanälen überwiegend positive Rückmeldungen von Lehrkräften, von Eltern, aber auch von Schülerinnen und Schülern. Positiv komme an, dass sich zahlreiche Lehrkräfte auch telefonisch mit ihren Schülern persönlich in Verbindung setzen, um individuelle Rückmeldungen zu geben. Manche Schulen und Lehrkräfte böten Telefonsprechstunden oder Klassenchats zu festen Zeiten an. Manche Lehrer würden auch „analoge Lernpakete“ ausfahren“, wenn der Kontakt per E-Mail nicht klappt. Für die Zukunft bedeute das: Die vielen Erfahrungen, die die Schulen mit digitalem Lernen und Lernen auf Distanz machen, sollen für die Zeit danach ausgewertet werden: „Wir sind davon überzeugt, dass wir alle auch aus einer solchen Krise etwas lernen und neue Ideen und Erfahrungen daraus entwickeln können.“

Manche Kinder bekommen viel Unterstützung“

So rosarot freilich stellt sich die Home-Schooling-Realität für Eltern nicht immer dar. Selbst im Home-Office stark belastet, wundern sie sich über Klassenlehrer auf Tauchstation oder über Lehrer mit sehr begrenzten technischen Fähigkeiten. Der Gesamtelternbeirat hat dennoch Verständnis. Schließlich, geben die Vorsitzenden Christiane Schoch, Simona Lindacher und Susanne Krämer zu bedenken, seien die Schulen in Sachen Digitalisierung sehr unterschiedlich ausgestattet, es könne also nicht davon ausgegangen werden, dass überall die Hard- und Software vorhanden ist, um digitale Schulstunden abzuhalten. „In dieser außergewöhnlichen Situation ist ein einheitliches Vorgehen aller nicht erwartbar.“

Außerdem sei ein Großteil nicht an (digitalen) Fernunterricht gewöhnt. „Positiv bewerten wir, dass alle das Beste aus der Situation machen und teilweise mit sehr viel Kreativität dafür sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler mit Materialien versorgt werden.“ Unterschiedlich sei schließlich auch die Lernsituation in den Haushalten: „Manche Kinder bekommen viel Unterstützung, manche sind eher auf sich allein gestellt, bei manchen sind derzeit viele Personen auf engem Raum zusammen.“ Von daher sollten die Erwartungen nicht zu hoch gesteckt werden: „Auf keinen Fall darf passieren, dass nach Schulöffnung im Eiltempo der Stoff nachgeholt wird, das würde letztendlich auf dem Rücken der schwächeren Schüler ausgetragen.“

Vielfach hapert es an den technischen Möglichkeiten

Um Verständnis wirbt auch Dr. Karin Fehrenbach als geschäftsführende Schulleiterin der Schorndorfer Schulen: „Wir sind keine Fachleute, aber es wird erwartet, dass wir’s jetzt bringen.“ Vielfach hapere es an den technischen Möglichkeiten. Auch bei den Eltern, von denen offenbar nicht alle eine E-Mail-Adresse haben. Die Situation sei sehr überraschend gekommen – „wir lernen gerade alle dazu“.