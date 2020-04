Coronavirus in Schorndorf Trotz Ausfall: Vorläufig kein Bonus für die SchoWo-Vereine

Er wisse aus eigenen Gesprächen mit Vereinsvorständen, dass nicht alle in der VG organisierten Vereine die Erwartungen des VG-Vorstandes, der die von seinen Mitgliedern angegebenen Bedarfe auf 4000 bis 21 000 Euro beziffert hatte, teilten, sagte Oberbürgermeister Klopfer, der aber Bereitschaft signalisierte, es bei den 50 000 Euro nicht ganz genau zu nehmen und einem Antrag der CDU-Fraktion zu folgen, den Maximalbetrag auf 2000 Euro zu erhöhen. Grundsätzlich aber solle es erst einmal bei den 50 000 Euro („Wenn’s 55 000 Euro werden, ist’s auch recht“) bleiben, sagte CDU-Fraktionschef Hermann Beutel, der darauf hinwies, dass den Vereinen ja gerade erst die regulären Vereinszuschüsse ausgezahlt worden seinen – laut Matthias Klopfer sind das immerhin rund 125 000 Euro beim Großverein SG und immerhin noch 26 000 Euro bei einem Verein wie dem TV Weiler – und dass es ja auch Jahre mit verregneten Vereinsfesten und entsprechend weniger Einnahmen gebe. Außerdem seien jetzt erst einmal die Mitglieder gefordert, Sonderopfer für ihren jeweiligen Verein zu bringen, bevor die Stadt zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr darüber nachdenke, ob sie noch einmal aktiv werden müsse. Beutel wollte von der Verwaltung aber auch wissen, ob die Vereine auch in Corona-Zeiten die Mieten und Pachten für die Hallen und Sportplätze bezahlen müssen. Eine Antwort – in Verbindung mit einer Auskunft, wie sich die Nachfrage nach Mitteln aus dem Hilfsfonds und auch aus dem Fonds „Innenstadt“ entwickelt hat – kündigte der Oberbürgermeister für die Mai-Sitzung an.

Neher sieht Spielraum, weil die SchoWo auch erst Ende Juli wäre

Grundsätzlich einverstanden mit dem Vereins-Hilfsfonds zeigte sich auch der neue SPD-Fraktionsvorsitzende Tim Schopf, der die Verwaltung aber gleichzeitig aufforderte, flexibel zu bleiben für den Fall, dass vor allem von den größeren Vereinen weitergehende Forderungen kämen. Es sei, so Schopf, auf jeden Fall anerkennenswert, dass sich VG-Chef Jürgen Dobler für seine Mitglieder einsetze. „Und wir haben den Vorteil, dass wir mal einen guten Einblick in die Situation der Vereine bekommen“, sagte Matthias Klopfer. Zustimmung zum 50 000-Euro-Hilfsfonds signalisierte auch FDP/FW-Fraktionschef Gerhard Nickel, ergänzt um den Hinweis, dass Nachsteuern ja immer noch möglich sei. „Es ist zunächst einmal an den Mitgliedern, jetzt bei ihren Vereinen zu bleiben“, meinte Einzelstadträtin Andrea Sieber, die aber seitens der Verwaltung Flexibilität insofern einforderte, als die 50 000 Euro nicht kategorisch gedeckelt werden sollten. GLS-Stadtrat Werner Neher sieht allein schon deshalb noch zeitlichen Spielraum für etwaige Nachbesserungen, als die SchoWo ja auch erst Ende Juli stattgefunden hätte. Wobei bei der VG-Forderung aber auch zu bedenken sei, dass der Corona-Stillstand ja auch zur Folge habe, dass bei den Vereinen Investitionen und Ausgaben, die sie sonst finanzieren müssten, auch nicht anfielen.

Grünen-Fraktionschef Ulrich Kost war’s wichtig, dem Eindruck entgegenzutreten, als seien alle Vereine in der Stadt Sportvereine. Grundsätzlich, so Kosts Meinung, sei’s richtig, Zuschüsse nicht gießkannenartig, sondern bedarfsgerecht auszuschütten. Wobei der Umgang mit den SchoWo-Vereinen noch einmal gesondert betrachtet und diskutiert werden müsse, weil das eine ganz schwierige Gemengelage sei. „Weitgehdende Einigkeit bei den Vereinen“ konstatierte schließlich auch AfD-Stadtrat Dr. Ulrich Bußler, aus dessen Sicht die 50 000 Euro, verteilt auf möglicherweise viele Vereine, nicht viel mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein sein könnten. Andererseits müssten in diesen Zeiten nicht nur die Vereine mit gewissen Unsicherheiten leben: „Wenn einer eine Reise gebucht hat, weiß er auch noch nicht, ob er sein Geld zurückbekommt.“

Richtig, im Mai wieder Gebühren für die Notbetreuung zu erheben

Einig war sich der Gemeinderat auch in dem Punkt, dass es richtig war, die Familien im April voll umfänglich von den Betreuungsgebühren in Kindergärten und Schulen zu entlasten, dass es aber genauso richtig sei, jetzt im Mai von denen, die die erweiterte Notbetreuung in Anspruch nähmen, wieder Gebühren zu verlangen, wobei tageweise abgerechnet werden soll. Was aber aus Sicht von Finanzbürgermeister Thorsten Englert nichts daran ändert, dass auch diese Regelung wieder zu spürbaren Einnahmeverlusten bei der Stadt führen wird – die dann aber wie alle weiteren, die möglicherweise in den nächsten Monaten noch folgten, durch den sich auf rund 230 000 Euro belaufenden Landeszuschuss nicht mehr gedeckt werden könnten, weil der durch den komplett beitragsfreien April schon so gut wie aufgebraucht sei. Da wär’s halt gut, so der FDP/FW-Fraktionsvorsitzende Gerhard Nickel, wenn sich der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann auch in diesem Punkt an seinem bayerischen Amtskollegen Markus Söder orientieren würde. In Bayern nämlich, so Gerhard Nickel, übernehme grundsätzlich das Land die durch den Ausfall der Kinderbetreuung entstehenden Gebührenausfälle.