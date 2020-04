Coronavirus in Waiblingen Gastronomen kämpfen um ihre Existenz

So kämpfen die Gastronomen ums Überleben

„Wir sind die Leidtragenden“, konstatiert auch der Waiblinger Gastronom Jürgen Olma. Die Gastronomen seien die Ersten gewesen, die schließen mussten, und nun die Letzten, die aufmachen dürfen: „Das wird der eine oder andere nicht überleben.“ Mit seinem Lieferservice aus dem „Sachsenheimer“ versucht Olma, der auch das „Café Tagblatt“ und die „Blaue Agave“ in Ludwigsburg betreibt, den Laden über Wasser zu halten – wobei, wie er sagt, nur am Wochenende damit überhaupt Geld zu verdienen sei. Ansonsten präsentiere er sich und sein Lokal mit dem Lieferservice, zudem würden die Kaffeeautomaten benutzt und die Wasserleitungen durchgespült, was für den Betrieb unerlässlich sei.

In seinen drei Lokalen beschäftigt Jürgen Olma insgesamt 80 Mitarbeiter. Die meisten von ihnen sind in Kurzarbeit. Was nicht nur bedeutet, dass sie gerade mal 60 Prozent ihres Grundlohns erhalten, sondern auch, dass sie auf die Einnahmen aus den Trinkgeldern verzichten müssen.

Immerhin: Mit dem Tagblatt, das er seit 35 Jahren führt, und dem Sachsenheimer, das er seit 25 Jahren betreibt, hat Jürgen Olma eigenen Angaben zufolge stabile Verhältnisse. Doch auch bei ihm laufen die Kosten weiter. Die Hausbesitzer hätten in Aussicht gestellt, die Mietzahlungen zu stunden, aber auch Investitionen wie etwa in eine Küche müssten abbezahlt werden.

„Es ist schon eine Katastrophe“

Gehofft hatte er, am vergangenen Montag wenigstens mit dem Terrassenbetrieb starten zu können. Die geforderten Abstände könnten in allen drei Lokalen durch das Auseinanderstellen der Tische eingehalten, dem Personal könnte ein Mundschutz verordnet werden. „Es tut einem in der Seele weh“, seufzt er mit Blick auf die vielen Terrassenplätze, die über das sonnige Osterfest leer bleiben mussten.

Dass er seine Terrasse auf dem Marktplatz bald wieder eröffnen kann, hofft auch Antonio Battista, der Chef vom „Il Divo“, der sein Lokal auf dem Marktplatz erst vergangenes Jahr eröffnet hat. Aus 15 Tischen könnte er sieben Tische machen, den erforderlichen Abstand also einhalten.

Wie lange sich die Krise noch hinziehen wird, weiß kein Mensch. Wie lange die Gastronomen noch durchhalten können, ist ebenfalls ungewiss. Im April hätten alle für den Pizza- und Lieferservice geschuftet, damit aber nur die Kosten decken können. „Es ist schon eine Katastrophe“, sagt Antonio Battista.

Steuersenkung ist beschlossen

Helfen kann die von der Dehoga längst geforderte und jetzt beschlossene Senkung der Mehrwertsteuer für Speisen von derzeit 19 Prozent auf sieben Prozent. In der Nacht zum Donnerstag einigte sich die Große Koalition auf eine vorläufige Steuersenkung in der gebeutelten Gastro-Branche. Gelten soll das für Speisen, die vor Ort verzehrt werden, ab dem 1. Juli befristet bis zum 30. Juni 2021. Für Mitnahme-Gerichte fallen schon bisher nur sieben Prozent an.

Hilfe werden Jürgen Olma und viele seiner Kollegen brauchen. In der Corona-Krise bestreiten viele von ihnen den Kampf um ihre Existenz. „Für mich ist das mein Lebenswerk“, sagt Jürgen Olma. „Dafür kämpfen wir.“