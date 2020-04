Coronavirus in Waiblingen Geschäfte: Neuanfang nach der Zwangspause

Montag, kurz vor elf am Vormittag. Fritz Plieninger vom gleichnamigen Schuhhaus hat sichtlich gute Laune: „Wir hatten schon viele nette Kunden heute!“ Am Kassentisch ist mit Schraubzwingen eine Glaswand aufgebaut, an der Eingangstür steht Desinfektionsmittel bereit, Warnhinweise erinnern die Kunden ans Abstandsgebot – all das gilt nach der Corona-Verordnung ab sofort als Pflicht. Frühlingsschuhe sind jetzt begehrt, besonders für Kinder, die aus ihren alten Schuhen herausgewachsen sind. Als stadtbekannter Schuhhändler mit jahrzehntelanger Erfahrung spürt Plieninger: „Da hat sich in den letzten Wochen etwas angestaut.“ Die treuen Kunden wanderten nicht so schnell ab ins Online-Geschäft, wüssten Beratung und einen kleinen Plausch zu schätzen: „Das ist viel mehr als nur Ware zu verkaufen und gegen Geld einzutauschen.“ Auf die Auszeit hat das Schuhhaus mit Kurzarbeit reagiert – und freut sich umso mehr über die Wiedereröffnung.

Blumen und Schokolade wie zu einem Freudentag

„Sie sind uns mit Abstand am liebsten“ steht doppelsinnig auf einem liebevoll gestalteten Schild vor der Buchhandlung Taube. Markus Schneider und Kollegin arbeiten gewissenhaft mit Mundschutz, obwohl sie die für menschliche Kommunikation so wichtige Mimik vermissen. „Man sollte vielleicht Smileys vorne drauf malen“, überlegt der Buchhändler. Freunde des Ladens haben zur Wiedereröffnung Blumensträuße und Schokolade gebracht: Die Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen gleicht einem Freudentag, aber mit aller gebotenen Vorsicht. Abstand und Hygiene haben Priorität, können jedoch die wiedergewonnene Freiheit, im Laden zu stehen, nicht trüben: „Für uns ist das nicht nur Verkaufs-, sondern auch Lebensraum.“ Zur Tatenlosigkeit verdammt war das „Taube“-Team während der vergangenen Woche allerdings nicht. „Von einem Tag auf den anderen wurden wir vom Buchhandel zum Versandhandel.“ Bestellungen blieben nicht aus, die Bücher türmten sich zur Verpackung im Laden, mit Fahrrad und Auto wurden sie an die Kunden geliefert.