Coronavirus in Waiblingen Kassiererinnen an der Belastungsgrenze

Dass die Friseure in der Region jetzt auch sonntags öffnen, davon ist nicht auszugehen. Bei der Kette Scholz zum Beispiel ist das nicht geplant. Das liegt aber nicht daran, dass es in den vergangenen Tagen Terminabsagen hagelte: Viele Kundinnen lassen sich auch in Zeiten der Corona-Krise gerne die Haare schneiden.

Anders ist die Lage in den Bäckereien: Viele haben sonntags ohnehin geöffnet – wenn auch nur am Vormittag. Das wird sich vorerst nicht ändern. Der Waiblinger Bäckermeister Hermann Schöllkopf betreibt aber auch vier Geschäfte (in Waiblingen, Schorndorf, Winnenden und Weinstadt) mit integriertem Café, die den ganzen Sonntag über geöffnet haben. Diese Filialen werden auch weiterhin von 8 bis 17 Uhr Gäste empfangen, sagt Schöllkopf. Die Sitzbereiche bleiben aber vorerst geschlossen.

Ebenfalls die Möglichkeit, auch sonntags Kunden zu bedienen, hätte die Metzgerei Schäfer mit ihren Filialen in Weinstadt und Umgebung. Es sei mehr los als sonst, berichtet Junior Daniel Schäfer unserer Zeitung. Ein zusätzlicher Öffnungstag würde sich also durchaus lohnen. „Aber wir wollen das unserem Personal gar nicht zumuten. Unsere Mitarbeiter sollen auch mal abschalten“, sagt Schäfer.

Apotheker: Menschen sind versorgt

Der Waiblinger Apotheker Eleftherios Vasiliadis hatte in der Marktgasse bereits am vergangenen Sonntag geöffnet – aber nur, weil er mit dem Notdienst an der Reihe war. Eine „Ausnahmesituation“ hat er dabei nicht wahrgenommen – es war ein ganz normaler Sonntag. Den nächsten Notdienst wird die Bahnhof-Apotheke übernehmen. Vasiliadis könnte zwar zusätzlich auch öffnen, hält das aber nicht für notwendig. Die Kollegen seien gut ausgestattet, die Menschen „durch die Notdienste gut versorgt“, sagt er. Sollte sich an dieser Situation etwas ändern, gäbe es aber in Zukunft die Möglichkeit, die Öffnungszeiten auszuweiten und den Bedarf zu decken.