Coronavirus in Waiblingen Maskenpflicht: „Wir werden uns dran gewöhnen“

Pflicht hin oder her: Ingrid und Josef Kappes tragen ihre Schutzmasken, wann immer sie sich unter Menschenansammlungen bewegen. Vom Nutzen der Alltagsmasken sind beide vor allem bei Nießanfällen überzeugt „Die Pflicht hätte schon früher kommen sollen“, meint Josef Kappes. Ein Problem ist für die beiden allerdings, dass Maskenträger durch das Tuch hindurch weniger gut verstanden werden. Eine Erfahrung, die auch Markus Schneider gemacht hat. Der Inhaber der Buchhandlung Taube und sein Team tragen zum eigenen Schutz bereits seit einer Woche im Laden ihre Masken - und das schon zu einer Zeit, als die Buchhandlungen für die Öffentlichkeit noch gar nicht geöffnet waren. „Ich finde die Masken wichtig, aber ungewohnt und unangenehm“, sagt Markus Schneider. Schade sei, dass die Mimik unter den Masken nicht mehr zu sehen sei. „Man muss noch mehr aufeinander achtgeben“, meint er. „Aber wir werden uns daran gewöhnen müssen. Sonst gefährden wir die andern.“

Freilich: Noch sind nicht alle überzeugt vom Nutzen der Masken im Alltag. „Ich hoffe, dass die Masken was nützen“, sagt eine Kundin im Buchladen, die ihre Maske an diesem Tag noch in der Tasche trägt: „Sonst wäre es furchtbar.“ „Wahrscheinlich“ sei es schon sinnvoll, meint Heilerziehungspflegerin Birgit Uetz. Im Job trägt sie professionelle Masken, in ihrer Freizeit ist sie noch ohne Schutz unterwegs. „Ich nehme an, beim Einkaufen ist es aber okay.“ Die Masken für die Mitarbeiter sind bereits besorgt, doch auch Martina Mayer trägt an ihrem Gemüsestand keinen Schutz. Anstrengend sei das Tragen, vor allem, wenn man die ganze Zeit in Bewegung sei. Nach einer Weile fühle sie sich wie unter einer Taucherbrille, sagt Martina Mayer. „Aber wir haben keine Wahl.“

Weltladen wartet auf Schutzmasken aus Afrika

Im Weltladen stehen Eve-Marie Fessmann und ihre Kollegin mit leuchtend orangen Schutzmasken, die von einer Mitarbeiterin hergestellt wurden. Als fremd und etwas unangenehm hatte auch Eve-Marie Fessmann die Maske anfangs empfunden: „Man kann sich aber dran gewöhnen“, sagt sie optimistisch. Im Weltladen gibt es keine Masken zu kaufen - noch nicht. Im Moment warten die Mitarbeiter auf eine Lieferung aus Afrika. Wann die afrikanischen Masken eintreffen, sei aber noch unklar.

Dafür hat Gabriele Pfander in der Langen Straße gerade eine ganze Ladung Masken bekommen. 1100 Einmal-Masken werden von den Einzelhändlern rund um Pfanders Geschäft für Hundebedarf nun an alle Kunden verteilt, die keine Maske bei sich haben. Zudem verkauft Gabriele Pfander eine kleine Auswahl an selbst genähten Stoffmasken. Am Eingang hat sie einen Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt, auf den Plexiglasspuckschutz für den Kassenbereich wartet sie noch. „Ich will keine Panik machen“, versichert Gabriele Pfander. „Wenn man eine gewisse Distanz einhält, ist es auch gut.“ Doch sie ist überzeugt: Die Corona-Zeit ist noch lange nicht vorbei.