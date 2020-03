Coronavirus in Waiblingen Mühlenladen in Hegnach wegen Hamsterkäufen geschlossen

Ulrich Stietz erinnert sich noch an den Tag, an dem die Hamsterkäufe in seiner Mühle begonnen haben. Am 27. Februar war es nach einem Medienbericht in seinem Laden losgegangen, und mit jeder neuen Nachricht sei die Unsicherheit der Menschen gestiegen. „Das führte dazu, dass bestimmte Lebensmittel wie Mehl und Hefe gehortet wurden“, erzählt der Hegnacher. Auch die von Ulrich Stietz belieferten Supermärkte in und um Waiblingen reagierten auf die explodierende Nachfrage: Statt einmal in der Woche belieferte der Müller die Märkte nun zweimal die Woche. Mittlerweile fährt er sie täglich an. Gleichzeitig verschärfte sich zusehends aber auch die Situation in seinem sonst so beschaulichen Mühlenladen.

Eine Kundin sagte: „Bitte verlassen Sie alle den Laden!“

„Von Freitagmittag bis Samstagmittag hatten wir plötzlich unseren gesamten Wochenumsatz verdreifacht“, erklärt Ulrich Stietz. Die Kunden hätten ihm quasi den Laden eingerannt. Auch solche, die sonst bei Aldi einkauften, hätten plötzlich das Mehl in der kleinen Hegnacher Mühle entdeckt. Dort war man aber weder räumlich noch mengenmäßig dem Ansturm gewachsen. „Die Leute haben sich die Sachen gegenseitig aus den Einkaufswagen genommen“, erzählt Stietz. Als er pro Kunde nur noch einen Sack Mehl mit 25 Kilo ausgeben wollte, hätten manche fix reagiert: Sie kamen zu viert mit dem Auto, gingen dann aber in Abständen einzeln in den Laden, um doch noch mehr Mehl zu ergattern. „Da haben sich Szenen abgespielt“, erzählt Ulrich Stietz, noch sichtlich genervt. „Die Leute wurden richtig unverschämt.“ Völlig skurril war auch die Situation, als eine Frau hereinkam und zu den anderen Kunden sagte: „Bitte verlassen Sie alle den Laden. Mein Sohn gehört zu einer Risikogruppe.“ Als dann noch einer abfällig sagte, bei einem so großen Ansturm müsse Stietz’ Schwiegersohn eben auch „mal sonntags arbeiten“, zog der Müller die Reißleine: „Wir schaffen jeden Tag zwischen zwölf und 15 Stunden“, ärgert sich Stietz. „Da muss man sich das nicht sagen lassen.“