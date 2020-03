Coronavirus in Waiblingen Saisonaus bringt viele Schausteller in Existenzkrisen

Waiblingen.

Am 18. April hätte das Frühlingsfest beginnen sollen, doch dann kam das Aus: Wegen des Coronavirus wurde das Volksfest auf dem Cannstatter Wasen abgesagt. Für zahlreiche Schausteller und Festwirte eine Katastrophe: „Das Virus hat die Schausteller auf dem falschen Fuß erwischt“, sagt Stefan Kinzler von der Waiblinger Schaustellerfamilie Kinzler im Eisental. Die Aufbauarbeiten auf dem Wasen waren schon in vollem Gang, die Festwirte in den Startlöchern. Bereits Anfang Januar hatten die Schausteller mit ihren Vorbereitungen für das Frühlingsfest begonnen. Sie brachten ihre Fahrgeschäfte und Karussells in Fahrt und investierten laut Kinzler viel Geld in Buden und Zelte. Geld, das sie jetzt in der Krise bitter benötigen würden.