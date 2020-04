Coronavirus in Waiblingen Schwere Zeiten für Bäckereien

Zur billigen Konkurrenz kommt noch ein anderes Problem: Vorigen Herbst eröffnete die Bäckerei Maurer in der Waiblinger Bahnhofstraße ihre stark vergrößerte Filiale mit großem Gastrobereich. Letzterer muss, wie alle Restaurants und Café s, vorerst geschlossen bleiben. Ähnlich ergeht’s dem Kollegen Hermann Schöllkopf: „Wir haben in allen 20 Standorten Café bereiche – diese Umsätze fehlen jetzt.“ Weil so viele Leute wie nie zuvor im Home-Office oder schlimmstenfalls gar nicht arbeiten, entfällt zudem die Sparte der Snacks und belegten Sandwiches, die sich die Leute auf dem Weg zur Arbeit oder in der Mittagspause holten.

Keine Kopfschmerzen bereitet Tobias Maurer und Hermann Schöllkopf hingegen der Trend zum Selberbacken. Viele Bäckereien haben reagiert und verkaufen neuerdings Hefe und Mehl. Tobias Maurer findet’s „cool“, und Hermann Schöllkopf vermutet „eine Art Beschäftigungstherapie“ dahinter: „Schließlich haben die Leute jetzt Zeit – und die braucht man dafür.“ Beide glauben, dass die Leute auf diese Art die Wertigkeit des Bäckerei-Handwerks neu entdecken, was ja im Sinne der Branche wäre. Ob sie das Hobby nach der Rückkehr zur Normalität auf Dauer pflegen – wer weiß? Eine Familie nur von selbst gebackenem Brot zu ernähren, wäre jedenfalls ein zeitaufwendiges Unterfangen.

Gute Qualität und schon vor der Krise hohe Hygienestandards versprechen Tobias Maurer und Hermann Schöllkopf ihren Kunden – und denen ihrer Kollegen. Wobei vielen gar nicht klar sei, dass Verkäuferinnen oft gleichzeitig mit verschiedenen Handschuhen arbeiten, die nicht dauernd gewechselt werden müssen. An der einen Hand den Bedienhandschuh zum Greifen der Brötchen, an der anderen die Latex-Variante fürs Wechselgeld.

Keine Einbußen beklagt Uwe Füssenhäusser von „Uwes Backstube“ in Beinstein als „kleiner“ Bäcker mit Einzelgeschäft. Gastro oder Auslieferungen an Großabnehmer spielen bei ihm ohnehin keine große Rolle. Bei Abstandsregeln freilich dürfen kleine Läden keine Ausnahme machen. Das heißt für viele Kunden: draußen warten. An einem Samstag wuchs die Schlange dergestalt auf rund 200 Meter. Für etwas Entlastung sorgt ein extra eingerichtetes Ausgabefenster für Vorbestellungen. Bestellt hat der Bäckermeister selbst nun die nötige Technik für kontaktloses Bezahlen und einen automatischen Türöffner, damit die Kunden keine Griffe anfassen müssen. Auf der Nachfrageseite beobachtet er eine Verlagerung der Kundenwünsche weg von Brezeln hin zum Brot, denn statt aufs Vesper unterwegs setzen die Kunden auf die klassische Brotzeit zu Hause. Wie geschmiert läuft zudem die Konditorei: „Die Leute können nicht in Café s gehen, also kaufen sie den Kuchen und essen ihn daheim.“ Und dies, obwohl er einen neuen Trend noch gar nicht im Angebot hat: Klopapier-Torte.