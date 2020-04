Coronavirus in Waiblingen So hat sich der Arbeitsalltag in Apotheken verändert

Königs Arbeitsalltag veränderte sich schon vor Monaten, als für viele Menschen hierzulande Corona noch kein oder zumindest nur ein sehr entferntes Thema war. „Bereits im Januar haben wir 15 Liter Desinfektionsmittel verkauft, anstatt den sonst üblichen ein bis zwei Litern.“ Auch die Nachfrage nach Mundschutz stieg exponentiell an, ebenso wie das Bedürfnis nach Beratung und Antworten auf Fragen rund um das neuartige Virus.

Vorübergehend mussten die Öffnungszeiten eingeschränkt werden

Einschneidend veränderte sich der Arbeitsalltag in der Apotheke am Danziger Platz am 23. März. Nachdem eine Kollegin positiv auf Covid-19 getestet worden war, musste die Hälfte des vierköpfigen Teams in Quarantäne und König den Laden mit einer Teilzeitkraft am Laufen halten. Vorübergehend mussten die Öffnungszeiten eingeschränkt werden.