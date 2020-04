Coronavirus in Waiblingen Stadt verschiebt Millionen-Projekte

Die Maßnahmen, die sich auf der Liste befinden, können in drei Bereiche geteilt werden. Darunter sind erstens Vorhaben, die aufgrund der Corona-Pandemie und dadurch unsicherer Haushaltslage verschoben werden. Dazu zählen beispielsweise die Sanierung des Alten Rathauses (mögliche Einsparung: 200 000 Euro), die Verlegung der Waiblinger Feuerwehr (80 000 Euro) und die Sanierung der Staufer-Gemeinschaftsschule (750 00 Euro).

Sechs Millionen Euro können vorerst eingespart werden

Darüber hinaus waren zweitens bestimmte Projekte aufgelistet, die durch andere Einflüsse verschoben oder verändert werden mussten. Hierzu zählen der Interims-Kindergarten in der Schorndorfer Straße (700 000 Euro), verschiedene Maßnahmen an der Staufer-Realschule (225 000 Euro) und des Staufer-Gymnasiums (1 000 000 Euro).

Auch betroffen von geänderten Projektabläufen und somit den Verschiebungen sind drittens etwa der Bau der Mensa an der Friedensschule (250 000 Euro), der Umbau an der Comeniusschule (100 000 Euro) und die Brandmeldeanlage am Rathaus (200 000 Euro). Die Maßnahmen werden in der Hoffnung verschoben, dass das kommende Jahr wieder ein normales Wirtschaftsjahr wird, sagte Andreas Hesky.

Insgesamt können durch die Verschiebungen sechs Millionen Euro vorerst eingespart werden. Das heißt, dass der Finanzhaushalt um diesen Betrag entlastet wird. Damit verbunden sei auch die Reduktion von Folgekosten und Abschreibungen, die mit den Maßnahmen verbunden sind. Alle Fraktionen des Gemeinderats begrüßten die Maßnahmen und betonten, dass es sich dabei um Verschiebungen handelt, und stimmten dem Vorschlag zu.

Stundung der Gewerbesteuer

Nach der Krise sollen die Kommunen eine wichtige Rolle spielen, um die Wirtschaft wieder zu beleben. Daher werde die Stadtverwaltung Planungen voranbringen, damit sie angepackt und umgesetzt werden können, wenn die Möglichkeit nach der Krise wieder besteht.

Derzeit werden vor allem Stundungsanträge gestellt, die von der Stadtverwaltung genehmigt werden. Deshalb schlug die Verwaltung vor, eine Stundung der Gewerbesteuer für drei Monate zinsfrei zu gewähren. Auch dieser Antrag wurde einstimmig beschlossen. Derzeit seien zwar noch keine Stundungsanträge eingegangen, aber dafür Anpassungsanträge, sagte Andreas Hesky.