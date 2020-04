Coronavirus in Waiblingen VfL Waiblingen: Ein Sportverein im Notbetrieb

Das Ziel der Übung: In Kontakt bleiben

Basketball-Übungsleiter Dennis Peer lässt den Ball kreisen, mit bemerkenswerter Geschwindigkeit auf den Boden prallen und hüpft, kaum weniger schnell, übers Sprungseil. Über die Videokonferenzen-Plattform Zoom ist ein gutes Dutzend Teilnehmer zugeschaltet. Ein Papa steht mit Sohn vor dem Haus, beide sind eifrig bei der Sache, nur selten verspringt der Ball. Bei den anderen Teilnehmern ist die Kamerafunktion abgeschaltet – entweder, weil sie gar keine haben, oder weil sie sich nicht in die Wohnung gucken lassen wollen. Das ist okay – wer allerdings will, dass der Übungsleiter wie im echten Leben korrigierend eingreift, macht die Kamera an. Die Audiospur dagegen bleibt aus, denn das ergäbe zu viele Störgeräusche. So sieht eine Sportstunde in Zeiten von Corona aus.

„Das kann natürlich kein echtes Training ersetzen“, sagt Marc Brommer, der beim VfL für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. VfL@Home sei aber ein Signal, das sagt: „Wir sind noch da und wir vermissen euch.“ Das oberste Ziel der Übungen lautet nicht, Technik oder Kondition zu perfektionieren, sondern in Kontakt zu bleiben. Jeder kann mitmachen, kostenlos. Mindestens bis zu den Pfingstferien läuft das Angebot. Wenn die Kontaktsperren und Versammlungsverbote, was wahrscheinlich ist, dann noch weitergehen, dann wohl noch länger.