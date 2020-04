Coronavirus in Waiblingen Was brauchen Paare für ein erfolgreiches Home Office?

1. Sind wir uns gegenseitig klar darüber, wer wann arbeitet, wer welche Plätze für Unterlagen, Laptop und Telefon benutzt?

2. Muss dieser Platz zu irgendeiner Zeit aufgeräumt sein, weil beispielsweise am Küchentisch gearbeitet wird?

3. Ist einer von uns vielleicht ein Frühaufsteher und einer arbeitet lieber zu späteren Zeiten?

4. Müssen wir Prioritäten setzen, wer wann am PC arbeiten kann? Für viele, die zu Hause arbeiten, ein ganz anderes Problem: Die Arbeit ist plötzlich sehr nah, Home-Office quasi rund um die Uhr möglich. Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich von der Arbeit abzugrenzen, rät Sabine Rupp, sich zu fragen:

5. Weiß mein Umfeld – Kunden, Kollegen, Vorgesetzte und natürlich die Familie –, wann mein Home-Office „geöffnet“ hat und wann ich nicht erreichbar bin? Halte ich selbst diese Zeiten ein und beantworte dann auch konsequent keine Mails und gehe nicht ans Telefon? Könnte ich – für mich selbst und für meine Familie – ein äußeres Zeichen setzen, wann ich arbeite und wann nicht: etwa die Schuhe oder die Kleidung wechseln oder den Schmuck ablegen? Für sie selbst sind ihre Ringe solche äußeren Zeichen. „Ich trage Ringe, die eine Bedeutung für mich haben“, erklärt sie. An stressigen Tagen trage sie bewusst einen Ring, der sie daran erinnert, gut für sich sorgen zu müssen. Nach der Arbeit lege sie ihre „Arbeitsringe“ bewusst ab.

Stressig wird es im Home-Office vor allem dann, wenn sich die Partner von einander gestört fühlen. Weil die Störungen oft gedankenlos passieren, könnten diese Fragen hilfreich sein:

6. Gelingt es uns, es gegenseitig zu respektieren, wenn der andere arbeitet? Schaffen wir es, den anderen wirklich nicht wegen jeder Kleinigkeit anzusprechen, sondern zu warten, bis wir beide im „Freizeitmodus“ sind?

Stören den anderen meine Telefonate, und kann ich möglicherweise in einen anderen Raum ausweichen? Müssen Telefonate zu allen Zeiten sein, oder könnten wir telefonfreie Zeiten vereinbaren?

7. Wann macht wer eine Pause und wie soll sie gestaltet sein? Wollen wir vielleicht ein gemeinsames Signal zur Pause erfinden? Bin ich lieber allein oder verbringen wir Pausen gemeinsam - und wie? Wie können wir uns in Pausen mit Kleinigkeiten belohnen? Wie könnten wir uns täglich oder einmal in der Woche ein Highlight schaffen, auf das wir uns so richtig freuen?

Sabine Rupp und ihr Mann finden solche Highlights bei einem schönen Essen, auch wenn das Kochen derzeit gut geplant werden muss. „Außerdem bin ich eine begeisterte Walkerin“, sagt Sabine Rupp. Solange sie laufen gehen könne, mit oder ohne Stöcke, werde sie das tun. Zumal sie aufgrund der Corona-Krise mehr Zeit dazu habe: ihre Coachings am Nachmittag sind abgesagt. Dafür geht sie nun neue Wege, probiert bewusst unbekannte Pfade und Varianten aus und läuft mit Musik, was sie zuvor nie gemacht habe. „Ich powere mich voll aus. Jetzt kann ich Neues ausprobieren, auf neuen Strecken gehen.“ Ganz bewusst und mit viel Freude mache sie jetzt auch Pläne, wobei sie sich aber auch erlaubt, den Plan zu durchkreuzen. „Schließlich“, sagt sie lachend, „habe ich den Plan auch selbst gemacht.“

Und wenn es im Alltag im Home-Office doch mal zwischen den Partnern kriselt? Dann sollten sich die beide keineswegs fragen, was gerade alles schlechtläuft, sondern:

8. Was ist eigentlich mein und unser Ziel? Gelingt es mir und uns, Bedürfnisse und Gefühle zu äußern, damit der andere eine Chance hat, darauf einzugehen? Gibt es verdeckte Erwartungen, über die wir nicht sprechen und die zu Konflikten führen könnten? Gelingt es mir, mich von „richtig“ und „falsch“ zu verabschieden? Sabine Rupp: „Der andere hat sicher gute Gründe für sein Verhalten - ich kenne sie vielleicht nur noch nicht.“ Sind beide genervt, sei’s besser, erst einmal Abstand zu bekommen und durchzuatmen. Die Frage sei dann:

9. Worum geht es gerade eigentlich? Es stehe nämlich nicht auf der Stirn geschrieben, ob und was einem gerade nicht passt. Was einen stört, sollte dann auch angemessen ausgesprochen werden. Eine gute Basis, um auf einen Nenner zu kommen, seien Formulierungen wie „Wenn ich sehe/ höre ... dann fühle ich mich ... Ich hätte das Bedürfnis nach… Könntest du bitte …“

Was nicht selten weiterbringt, ist Humor. Lachen, sagt Sabine Rupp, helfe manchmal, schwierige Situation zu entschärfen und mit neuer Gelassenheit ans Werk zu gehen. Das gilt nicht nur fürs Home-Office, sondern auch für den Haushalt, den es ebenfalls noch zu organisieren gilt. Hier stellen sich neue Fragen:

10. Wer übernimmt den Einkauf? Was wollen wir essen? Wollen wir zusammen kochen? Wer macht sauber und übernimmt die Wäsche? Vielleicht seien diese Zeiten ja sogar nützlich, um einmal über die Rollenverteilung zu sprechen.

11. Dabei müssen auch die Kinder in die Tagesplanung einbezogen werden. Hier stellt sich die Frage: Darf jeder seine Wünsche und Vorschläge einbringen? Gibt es klare Zeiten zum Lernen, Spielen und Chillen? Wie kommen wir zu Entscheidungen? Regeln wir das demokratisch? Wer übernimmt wann die Betreuung und darf dann der andere wirklich ungestört arbeiten? Können (und wollen) wir mit den Erziehern oder Lehrern Kontakt aufnehmen und uns Beratung holen? Wie können unsere Kinder und wir als Familie Kontakt zu Freunden oder Verwandten haben? Vielleicht entdecken wir das Briefeschreiben neu, oder schicken uns Bild- und Videobotschaften?

12. Und ganz wichtig: im Gespräch bleiben. Und zwar nicht nur über das sprechen, was schiefgegangen ist, sondern auch über all das, was super geklappt hat. Reden wir zu bestimmten Zeiten darüber, wie es jedem von uns geht? Gibt es eine Zeit, wann wir darüber sprechen, ob und wie unser Plan funktioniert? Worüber habe ich mich heute richtig amüsiert und konnte drüber lachen? Was hat heute super geklappt und worauf bin ich richtig stolz?

Aber auch: Wo drückt der Schuh? Was könnten wir noch verändern?

Beim Pläneschmieden rät Sabine Rupp zur „Kopfstandmethode“. Das bedeutet: Man kehrt die Frage und das erklärte Ziel ins Gegenteil um. Womit aus der Frage nach den optimalen Voraussetzungen für die Arbeit zu Hause die umgekehrte Frage wird:

13. Was müssten wir tun, damit unsere Home-Office-Zeit zur Katastrophe wird? Wenn dann jeder auf den Tisch gebracht hat, was für ihn richtig übel wäre, werden alle Argumente ins Gegenteil verkehrt und so ein gemeinsamer Plan entwickelt. „Man sammelt auch Absurdes und stellt dann alles auf den Kopf“, erklärt Sabine Rupp. „Das macht Spaß, und es funktioniert.“ Übrigens nicht nur fürs Home-Office. Auch Feste könnten damit super vorbereitet werden. Die Frage lautet dann: Was müssen wir tun, damit unser Fest so richtig zu einem Fiasko wird?