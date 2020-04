Coronavirus in Waiblingen Wie funktioniert der Tafelladen in der Turnhalle?

"Es ist wirklich enorm, was hier alles zusammenkommt"

Die Stadt reagiert prompt, will wissen, wie man den Verein unterstützen könne, stellt dem Verein die Turnhalle 3 des Staufer-Gymnasiums zur Verfügung. Die Feuerwehr rückt aus, stellt darin Tische auf, der kroatische Verein Zrinski bietet Unterstützung an. Zu hören, dass so eine wichtige Institution wie der Tafelladen ausfallen könnte, rüttelt auch die Bürger auf. „Ich habe es in der Zeitung gelesen und dachte mir: Das darf doch gar nicht wahr sein“, erzählt Tabea Kaiser. Die Waiblingerin, die sonst in ihrem Geschäft „Hochzeitsgasse“ Brautmode verkauft, teilt jetzt im Tafelladen Gemüse aus. Sie, die davor noch nie Berührung mit dem Verein gehabt hatte, arbeitet nicht nur tatkräftig selber mit, sondern hat auch noch andere mit ins Boot geholt, die jetzt mit ihren Fahrzeugen tagtäglich den Transport der Lebensmittel vom Lager in der Fronackerstraße in die Sporthalle ermöglichen. Die Arbeit macht Kaiser Spaß: „Es ist wirklich enorm, was hier alles zusammenkommt.“ Ende letzter Woche wurden sogar mehrere Packungen Toilettenpapier gespendet. „Das war der totale Renner: Wir haben die Rollen einzeln ausgeben müssen“, so Kaiser. Sie kann sich gut vorstellen, dass sie der Tafel noch eine Weile treu bleiben wird, auch wenn sich die Lage wieder normalisiert hat: „Natürlich – die persönlichen Kontakte sind jetzt da“.

Dass sie mit ihrem Anliegen auf so große Unterstützung stoßen würden, hätte Petra Off nie erwartet. Immer noch ist sie ganz baff, wie schnell alles ging, wie viele Leute auf sie zukamen. „Ein Ehepaar hat für 300 Euro Zucker eingekauft für uns, der Lions Club hat Supermarkt-Gutscheine geschickt. Die Firma Kärcher hat angerufen und gefragt, ob wir Handschuhe und Schutzmasken brauchen. An der Hallentür war eine Schwelle, die es schwer gemacht hat, die Kisten reinzufahren. Herr Fessmann vom Holzbau nebenan hat das mitgekriegt und uns schnell mal eine Rampe gebaut.“ Knapp eine Woche nach der Wiedereröffnung geht in den neuen Räumlichkeiten schon alles routiniert seinen Gang. Die Mitarbeiter des Tafelladens haben sich ein gewitztes System ausgedacht, so dass auch während des Einkaufs die Ansteckungsgefahr so gering wie nur möglich bleibt: Mitarbeiter und die vielen freiwilligen Helfer stehen mit Mundschutz ausgerüstet an einer langen, L-förmigen Tischreihe, hinter ihnen die gestapelten Kisten mit allem, was man im Haushalt eben so braucht.