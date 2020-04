Coronavirus in Waiblingen Wie sich Staufer- und Salier-Gymnasium auf die Eröffnung vorbereiten

Noch wissen Salier-Schulleiter Peter Schey und Staufer-Schulleiter Volker Losch nicht, wie viele Schüler genau am Montag zum Unterricht kommen werden. Betroffen sind maximal rund 110 Schüler am Salier-Gymnasium und rund 150 Schüler am Staufer-Gymnasium. „Ob sie in die Schule gehen, können die Schüler selbst entscheiden, wenn sie zu einer Risikogruppe gehören oder eines ihrer Familienmitglieder zu einer Risikogruppe gehört“, sagt Peter Schey. Auch einige Lehrer gehören zu einer Risikogruppe und werden deshalb weiterhin von zu Hause aus arbeiten. Betroffen sind nach Angaben Scheys rund ein Drittel der Lehrer des Salier-Gymnasiums. Am Staufer-Gymnasium sind es neun der 72 Lehrer.

Die Räume und der Unterricht werden anders sein

Doch für die Schüler und Lehrer, die am Montag nach den Zwangsferien antreten werden, gilt vermutlich gleichermaßen: Die allermeisten von ihnen werden froh sein, wieder in die Schule gehen zu können. Für alle beginnt am Montag eine neue Form des Unterrichts – mit versetzten Anfangszeiten, viel Platz in den Räumen, möglichst wenig Kontakt untereinander und einem Unterricht, der zumindest für die Abiturienten nur in den wichtigsten Fächern stattfinden wird. Für die Jahrgangsstufe 1 soll laut Salier-Schulleiter Peter Schey im Stundenplan so viel Normalität wie möglich gelten. Rein optisch wird Schule in Corona-Zeiten indes alles andere als normal aussehen. Damit die Abstandsgebote eingehalten werden können, wurden in den Fluren mit Richtungspfeilen Laufwege markiert.