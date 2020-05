Coronavirus in Waiblingen Wiedereröffnung: Großer Andrang in Fahrradläden

„Ich hab so was noch nie erlebt, was hier los ist“, sagt Jochen Ries. Der Inhaber von Fahrrad Ries in der Waiblinger Innenstadt hat keine Zeit, um mit der Zeitung zu telefonieren. Seine Frau Sandra Ries informiert deshalb über die aktuelle Situation. „Die Leute haben alle in den Startlöchern gewartet“, sagt sie. „Sie haben halt vier Wochen lang keine Fahrräder kaufen können.“ Und das in der Hauptverkaufszeit. „Das war für uns schon hart, als es hieß: Die Läden machen zu“, berichtet Sandra Ries.

Von Online- und Telefonverkauf hält man bei Fahrrad Ries nichts

Während der vierwöchigen Schließung war bei Fahrrad Ries nur die Werkstatt geöffnet – und das nur nach telefonischer Absprache. „Hin und wieder haben schon Leute angerufen, es war aber nicht ganz so viel los“, berichtet Ries. Einen Onlineverkauf gab es nicht. „Wir halten davon gar nichts“, sagt Sandra Ries. „Die Kunden müssen sich auf das Fahrrad draufsetzen und Probe fahren.“