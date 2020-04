Coronavirus in Weinstadt So lief die Online-Weinprobe der Remstalkellerei

Lehrreich bis zum Schluss

Mit einem trockenen Chardonnay Secco starten Helen Schmalzried, die Chefin der Direktvermarktung im Remstalkellerei-Pavillon, und Geschäftsführer Peter Jung ihre TV-Karriere. Gleich vorweg: Sie machen es gut zusammen mit Freddi, dem Mann hinter der Kamera, der als Sidekick das Moderatorenduo unterstützt. Und wie es sich für eine Weinprobe gehört, gab es zumindest zu Anfang viel Weinlyrik – von wegen cremig, birnig, mineralisch und so. Das legte sich mit der Zeit. Doch lehrreich blieb das Live-Tasting bis zum Schluss. So erklärte Peter Jung nicht nur den Unterschied zwischen Secco und Sekt, sondern auch was es mit Maischegärung oder Blanc de Noir auf sich hat. Und Helen Schmalzried schwärmte vom blutjungen „Rotsekt brut nature“ aus Syrahtrauben, den die Remstalkellerei eigentlich dieser Tage auf einer Weinmesse vorstellen wollte. Schade, die Pro-Wein fiel dem Coronavirus zum Opfer wie alle anderen Veranstaltungen, mit denen Genossenschaften und Weingüter üblicherweise im Frühjahr ihre neuen Produkte an den Mann oder Frau bekommen wollen.

Was tun, wenn in Zeiten wie diesen Messen und Weinfeste, Hocketsen und Weinproben ausfallen müssen? Bei der Remstalkellerei hockten sich die Verantwortlichen zusammen und überlegten sich eine Alternative. Die Remstalkellerei war übrigens nicht die erste Genossenschaft, die mit ihren Weinen ins Netz ging. Die Lembergerland Rosswag Kellerei war ein paar Tage früher dran. Für die Remstalkellerei stellten Peter Jung und Helen Schmalzried ein attraktives Sechserpack Frühlingsweine zusammen – und die Kunden flogen nur so darauf. Mehr als 500 orderten das Paket, stellten die Flaschen für die Premiere am Freitagabend kalt und waren gespannt, ob ein Live-Tasting übers Internet funktioniert. Tut es. Die Resonanz auf Facebook, wo 110 bis 120 die Weinprobe verfolgten, war durchweg positiv. „Wir fühlen uns wie im Weinkeller“, postete Liane Köritz-Strauß: „Schönes Ambiente!“ Kerstin Schmid lobte: „Ihr seid echt unterhaltsam!“ Und Thomas Fulrich bat bei der dritten Flasche, einem Blanc de Noir aus Trollinger und Lemberger, schon etwas außer Atem: „A bissle langsamer wäre schön!“