Coronavirus in Weinstadt Stadtwerke im Krisenmodus

Auch um die weiteren erforderlichen und bereits laufenden Baumaßnahmen kümmern sich die Stadtwerke Weinstadt: So ist die Einbindung der Wasserleitung Birkelstraße in die Straße an der Rems auf der Zielgeraden. Ebenso der Neubau der Energiezentrale III an der Rommelshauser Straße. Die Erzeugungsanlagen sind alle fertig aufgebaut. Derzeit wird die Mess-, Steuer- und Regeltechnik fertiggestellt. Dann kann der Probebetrieb beginnen.

Ebenso läuft die Erweiterung der Wasserleitung und der Kanalhausanschlüsse an der Talstraße. Bei der Sanierung der Nonnengasse wird im Moment der Kanal gebaut. In zwei bis drei Wochen beginnen die Wasserleitungsarbeiten. Bei der Sanierung der Strom- und Wasserleitungen in der Schlossstraße ist noch eine Dauer von vier bis fünf Wochen angesetzt. Der dritte Bauabschnitt der Nahwärmeleitung im Lußackerweg über den Irisweg bis zur Eichenstraße im Bereich der Nahwärme Endersbach-West ist nahezu fertiggestellt. Das Netz soll bereits in den kommenden drei Wochen in Betrieb genommen werden.

Betriebsleiter Thomas Meier zeigt sich zufrieden mit dem Umgang mit der Corona-Krise: „Wir erleben im Stadtwerke-Team einen riesigen Zusammenhalt, hoch motivierte und weit über das übliche Maß engagierte Kolleginnen und Kollegen sowie eine hohe Flexibilität beim Arbeitseinsatz und auch beim Einbringen von Überstunden und Urlaub. Dafür bin ich sehr dankbar und unendlich stolz auf meine Mannschaft.“ Erfreulich sei auch, dass die Nachfrage nach neuen Ökostrom- und Erdgaslieferverträgen im Privatkundenbereich sowie nach weiteren Nahwärmeanschlüssen weiter unverändert hoch sei – trotz Krisenzeiten. Thomas Meier betont: „Bei allen Einschränkungen ist die Erreichbarkeit für unsere Kunden gegeben. Sie erreichen uns weiter telefonisch, per E-Mail, über die Kontaktformulare unserer Homepage und in dringenden Fällen nach Terminvereinbarung auch persönlich.“