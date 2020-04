Coronavirus in Welzheim Heimattag wohl ein Jahr später

Welzheim.

Die Berliner Beschlüsse zur Coronavirus-Krise haben auch in Welzheim konkrete Auswirkungen. Die Umsetzung der verkündeten Öffnung der Läden und die Absage der Großveranstaltungen sind allerdings rein rechtlich betrachtet Sache der Länder. „Die Verordnung dazu des Landes Baden-Württemberg liegt noch nicht vor, sie wird für morgen erwartet“, so die Auskunft des Pressesprechers der Stadt Welzheim, Uwe Lehar. Erst wenn diese Verordnung vorliege, könne auch konkret gesagt werden, was in Welzheim zu tun ist.