Coronavirus in Welzheim/Kaisersbach So war das erste-Mai-Wochenende am Ebnisee

Kein Normalbetrieb, solange der Biergarten gesperrt bleibt

Einzig der Kiosk „Seeblick“ hielt Rote, Weiß- und Currywurst, Pommes und Kuchen für die hungrigen und durstigen Passanten bereit. Nein, versicherte Egon Strobel hinter der Theke, es herrschten alles andere als normale Verhältnisse. „Aber nachdem wir vier Wochen lang zwangsgeschlossen waren, sind wir schon froh, dass wenigstens dieser Notbetrieb möglich ist. Anderen geht es noch viel schlimmer, die haben überhaupt keine Einnahmen und sind richtig im Arsch. Wir leiten die Kunden in weitem Bogen um das Gebäude herum, so dass auch bei größerem Andrang der erforderliche Abstand zueinander eingehalten werden kann.“

Vom kaufmännischen Standpunkt aus betrachtet lohne es sich allerdings nicht wirklich, zu öffnen, aber schließlich sei man ja auch den Kunden gegenüber verpflichtet, die den Weg herfanden. „Und nicht dass sie sich am Ende daran gewöhnen, dass sie am Ebnisee nicht verköstigt werden“, fügte er knitz hinzu. Doch solange der Biergarten gesperrt bleibe, sei kein normaler Betrieb in Aussicht. Schließlich wollten die Besucher auch verweilen und es halbwegs bequem haben.

Noch nicht einmal Toiletten dürfe man öffnen, „und wer sich ein Bier oder einen Kaffee gönnt, der hat doch auch menschliche Bedürfnisse.“ Die wenigen Spaziergänger, die am Samstag auf dem Rundweg um den See flanierten - in der Mehrzahl Pärchen, vereinzelt auch Familien mit Kindern -, hatten somit ausreichend Raum, sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen. Eng wurde es höchstens, wenn Radfahrerpulks an ihnen vorbeirauschten oder Reiter hoch zu Ross alle Verbotsschilder souverän missachteten. Auf dem See selbst war kein einziges Boot unterwegs, von Schwimmern gar nicht zu reden; er gehörte den Enten, einem Reiher und einer Handvoll begeisterter Angler, die ihre Ruten ausgelegt hatten und darauf hofften, mit Mais Forellen anzulocken - mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Während sich für die einen so die Investition in die Tagesangelkarte rentierte, hatten andere das Nachsehen und mussten sich mit ein paar mickrigen Rotaugen zufriedengeben.

Sonntagspaziergänge bei besserem Wetter verlaufen nach den Regeln

Am Sonntag schien die Sonne, und natürlich war auch das Besucherinteresse größer. Die Menschen konnten sich jedoch gut aus dem Weg gehen, so dass das Abstandsgesetz von 1,5 Metern eingehalten werden konnte. Die neuen Maßnahmen der Stadt Welzheim und der Gemeinde Kaisersbach, enge Wege zu sperren, waren dabei hilfreich. Das Verständnis der Besucher ist groß, sich aus dem Weg gehen zu müssen. Denn niemand möchte, dass - wie in Spanien oder Italien - das Spaziergehen im Freien in Deutschland für mehrere Wochen verboten wird.