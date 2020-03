Coronavirus in Welzheim Saisonstart für Waldbahn wird verschoben

Welzheim.

Der Saisonstart der Schwäbischen Waldbahn wird „aufgrund der aktuellen, dynamischen Umstände“ verschoben. Der Fahrbetrieb wird zum heutigen Stand bis zum 13. Juni 2020 eingestellt. „Mit diesen Maßnahmen halten wir uns an die derzeitige Landesverordnung Baden-Württembergs“, so Benedikt Schwarz von der Stadtverwaltung Welzheim, zuständig für das Marketing der Schwäbischen Waldbahn. Unter diese Coronavirus-Regelung fällt auch das geplante Jubiläumsfest am 9. und 10. Mai zum zehnjährigen Bestehen der Schwäbischen Waldbahn. Ebenfalls abgesagt. Leider.