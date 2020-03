Coronavirus in Winnenden Friseur nutzt die Zeit, um Mitarbeiter zu schulen

Schäftlmeier erkennt das Dilemma und ist trotzdem optimistisch

Die Fachleute, die Virologen haben den Rat gegeben, die Politiker haben es entschieden, und er als Unternehmer akzeptiert diese Entscheidung, denn es geht um die Gesundheit aller. Auch Schäftlmeier stellt sich die große Frage, die seine Kunden ihm stellen: Wie geht es weiter? Politiker möchte er nicht sein in dieser Situation. Denn Politiker haben zu entscheiden, wann die Geschäftsschließungen wieder aufgehoben werden. Sie werden beraten dabei. Sie werden fragen: Wann ist die Epidemie so weit eingedämmt, dass wieder Begegnung möglich ist? Und wann muss dringend die Geschäftswelt wiederbelebt werden, damit die Wirtschaftsstruktur erhalten bleibt?

Schäftlmeier erkennt das Dilemma und ist trotzdem optimistisch, denkt an die Zeit nach den Kontaktsperren und daran, wie danach das Geschäftsleben wieder Fahrt aufnehmen kann. Für ihn heißt dies, er muss sein Geschäft sichern in der Zeit ohne Einnahmen. „Wir müssen gucken, dass wir alle versorgen können. Ich arbeite mich jetzt gerade durchs Internet und schaue, was es jetzt tatsächlich an Unterstützung gibt für Geschäfte unserer Größenordnung, also nicht, was ich von Politkern gehört habe, sondern was jetzt wirklich umgesetzt wird, wo und wie ich Anträge stellen kann und was ich wo und wann bekomme. Das Stichwort Kurzarbeitergeld gehört dazu.“