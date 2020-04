Coronavirus in Winnenden Maskenpflicht auf dem Markt muss sich erst herumsprechen

Marktleute tragen bis auf wenige Ausnahmen eine Maske

Bis auf wenige Ausnahmen tragen die Marktleute ebenfalls Masken. Glücklich sind die meisten damit allerdings nicht. „Ich bekomme mit der Maske schwer Luft“, erklärt Anette Burtsche an ihrem Gemüsestand, „,man muss bedenken, dass wir Marktleute sehr viel sprechen. Unter der Maske bildet sich ein feuchtwarmes Klima. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist.“ Ausprobiert habe sie schon viele unterschiedliche Masken, die richtige sei bisher noch nicht dabei gewesen. „Ich sehe allerdings auch ein, dass beim Sprechen hin und wieder schon mal Tröpfchen rauskommen. Da bringt der Schutz etwas. Jedoch sind wir Marktleute die ganze Woche auf verschiedenen Märkten und von uns hatte bisher noch niemand etwas“, berichtet sie weiter.

Bärbel Seybold vom Fischstand glaubt den Grund zu kennen. „Wir Marktleute sind abgehärtet. Wir stehen schließlich auch draußen, wenn es eiskalt ist.“ Auch sie sagt, dass sie unter der Maske kaum Luft bekomme: „Für mich ist das furchtbar. Wir tragen die Maske schließlich nicht nur eine Stunde zum Einkaufen, wie es unsere Kunden machen. Das wäre überbrückbar.“ Es seien eben Vorschriften, deshalb halte sie sich auch daran. Kleinere Läden seien ihrer Meinung nach allerdings deutlich anfälliger für die Virusübertragung.

Ein Akkordeonspieler trägt die Maske nur kurz

Währenddessen verteilt Holzwarth einen Mundschutz an einen Akkordeonspieler, der am Marktrand für bunte Töne sorgt. Er zieht die Maske auf, packt sie kurze Zeit später allerdings wieder in seine Jackentasche. Ganz in der Nähe steht Siegfried Kraus, der auf dem Markt einkauft. Eine Maske trägt er nicht. Weshalb? „Moment“, sagt er und kruschtelt in seiner Jackentasche herum. Nach etwas Fummelei zieht er eine schwarze Stoffmaske heraus. „Wenn ich mich ins Getümmel stürze, dann habe ich die Maske auf“, sagt er. Abseits setzte er sie allerdings ab. Luftholen ist angesagt. „Wenn es den Zweck erfüllt, dann ist das eine gute Sache.“

Verständnis für die Maskenpflicht zeigt Konstantin Korolidis, der auf dem Markt einen Blumenstand direkt beim Marktbrunnen betreibt. „Das ist schon okay so“, sagt er, „die Gesundheit steht im Vordergrund. Wir Marktleute müssen demütig sein, dass der Markt überhaupt stattfinden kann. Den Leuten wird dadurch nun etwas intensiver vor Augen geführt, wie das Virus grassiert.“ Der Maskenpflicht kann er mit einem Augenzwinkern sogar etwas Positives abgewinnen: „Schwierigen Kunden kann ich jetzt einfach die Zunge rausstrecken, ohne dass sie es merken.“

Hans Ott trägt bereits seit Mittwoch eine Maske. Am Donnerstag kauft er auf dem Markt ein. „Ich habe erst mal gucken müssen, wo ich eine Maske herbekomme“, erzählt er. Wenn sich alle daran halten, dann finde er die Pflicht gut. „Sicherer fühl’ ich mich dadurch allerdings nicht. Wenn mich einer an der Stirn anspuckt, dann bringt die Maske auch nichts.“

„Ich habe immer Abstand zu meinen Kunden. Berührungen gibt es nicht“

Pragmatisch sieht Heike Staiger vom Gemüsestand die neue Regelung. „Angenehm ist das über Stunden hinweg für uns nicht. Wir machen das allerdings zum Schutz für unsere Kunden und auch für uns selbst. Durch unseren Stand haben wir eigentlich einen ausreichenden Schutz. Rummotzen bringt aber nichts. Die Masken bieten ein Stück weit Sicherheit.“

Dimitrios Pergialis am Stande der Metzgerei Häfele trägt keine Maske. „Nur kurzfristig“, versichert er. Er sei gerade auf der Toilette gewesen. Sofort bindet er sich die Maske wieder um. „Ich finde die Pflicht problematisch. Wir müssen schließlich sieben Stunden damit arbeiten“, meint er. Außerdem glaubt er, dass viele Kunden noch gar nichts von der Pflicht wissen. „Wenn es alle tragen, dann finde ich es okay. In meinem Wagen habe ich allerdings sowieso keine Probleme. Ich habe immer Abstand zu meinen Kunden. Berührungen gibt es nicht.“