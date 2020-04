Coronavirus in Winnenden OB Holzwarth: „Es gibt Anlass zur Hoffnung“

In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend waren im Gegensatz zur Notsitzung Ende März bis auf vier Räte alle anwesend. Stadtrat Richard Fischer verfolgte die Sitzung über eine Kamera von seinem heimischen Computer aus.

In einer anderen Sitzordnung als üblich, mit ausreichend Abstand zueinander, waren die Räte und Mitglieder der Stadtverwaltung im ganzen Sitzungssaal verteilt. Die Mikrofone, von der Verwaltung als Infektionsrisiko ausgemacht, blieben stumm. Stattdessen mussten die Redner bei Wortbeiträgen ihre Stimmen erheben, was trotz Maskenpflicht im Saal erstaunlich gut funktionierte.

Keine Maskenpflicht an Schulen

Nachdem Oberbürgermeister Holzwarth die aktuellen Fallzahlen des Coronavirus präsentiert hatte, überließ er den Räten das Feld, merkte zuvor allerdings noch an: „Das Virus bringt Veränderungen in allen Bereichen. Überall sind wir mit dem Thema befasst. Ganz aktuell ist zum Beispiel die Maskenpflicht. Ein Mittel, das dazu beitragen soll, dass es an anderen Stellen wieder besser laufen kann.“

CDU-Stadträtin Anja Luckert berichtete von ihrem Sohn, der das Büchner-Gymnasium besucht. „Ich muss zugeben, dass ich anfangs, als die Schulen geschlossen haben und es mit dem Home-Schooling losging, sehr skeptisch war. Mittlerweile muss ich allerdings an alle Lehrer ein großes Lob aussprechen. Mein Sohn ist mit Unterrichtsstoff versorgt, so wie es auch im Stundenplan steht. Im Fokus der Öffentlichkeit stehen meistens Ärzte und Verkäufer, die zweifellos auch einen super Job machen. Aber Lehrer kommen mir da gerade ein bisschen zu kurz.“ OB Holzwarth meint, dass dieses Lob repräsentativ für alle Winnender Schulen stehe.

Die Stadtverwaltung werde außerdem alle Schulen mit Stoffmasken ausstatten, jeder Schüler könne sich bei der jeweiligen Schulleitung mit zwei Masken eindecken. „Eine Maske kann dann gewaschen werden, während die andere in der Schule dabei ist“, erklärte der Oberbürgermeister.

Eine Maskenpflicht an den Schulen werde es nicht geben. „Wir empfehlen allerdings, eine zu tragen“, so Holzwarth. Die nächste Sitzung des Winnender Gemeinderats am 19. Mai wird voraussichtlich nicht mehr im Rathaus stattfinden, sondern online über Computer und Kameras. Die Landesregierung arbeite laut CDU-Rat und Landtagsabgeordnetem Siegfried Lorek an einem Gesetz, das dies rechtssicher möglich mache.