Coronavirus in Winnenden Wer hat offen, wer nicht?

Winnenden.

Die Stadt ist belebt, aber es ist weniger los als sonst. Am Donnerstag, dem zweiten Tag, an dem viele Geschäfte per Verordnung durch die Landesregierung schließen mussten, lockte immerhin noch der Wochenmarkt mit seinen frischen Lebensmitteln die Menschen an. Auch das herrliche Wetter spielte eine Rolle, ließ die Menschen in Straßencafés Platz nehmen. Bei den meisten saßen die Gäste im vorgeschriebenen Abstand von 1,5 Metern, bisweilen aber auch nicht, oder mehrere an einem Tisch – die Mitarbeiter des Ordnungsamts sind unterwegs, kontrollieren und zeigen gegebenenfalls, wie’s richtig ist. Doch wie geht man mit der sinnvollen Abstandsregel um, wenn man zu seinem Kunden gar nicht auf Distanz gehen kann, um ihn zu bedienen?