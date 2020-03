Coronavirus Kann man Home Office von der Steuer absetzen?

Nach aktuellem Steuerrecht: Home Office nur mit Arbeitszimmer absetzbar

Momentan nutzen aber die meisten Arbeitnehmer, die aufgrund des Coronavirus teilweise oder ganz von zu Hause arbeiten müssen, keine eigenen Räume, sondern sitzen am Esstisch, in der Arbeitsecke, im Wohnzimmer oder auch am Schreibtisch im Flur, oft an privaten Laptops oder Computern. Klar, denn normalerweise haben diese Angestellten einen vom Arbeitgeber zu Verfügung gestellten Arbeitsplatz. Nach aktuellem Steuerrecht die Kosten für diese privaten Arbeitsplätze nicht absetzbar, nur, wenn man einen eigenen Arbeitsraum hat. Ein Durchgangszimmer, den Küchentisch oder die Ecke im Wohnzimmer erkennt das Finanzamt nicht an. Denn: Das Arbeitszimmer muss fast ausschließlich für die berufliche Tätigkeit genutzt werden.

Bei der Frage, wie viel Kosten Arbeitnehmer für ihr Arbeitszimmer absetzen können, entscheidet die Art der Nutzung: Ist das separate Arbeitszimmer der Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit - zum Beispiel bei freischaffenden Journalisten oder Schriftstellern - können die Kosten in voller Höhe als Werbungskosten abgesetzt werden. Wird das separate Arbeitszimmer lediglich für bestimmte berufliche Aufgaben genutzt und steht dafür beim Arbeitgeber kein entsprechender Arbeitsplatz zur Verfügung, können maximal 1.250 Euro im Jahr als Werbungskosten in die Steuererklärung eingetragen werden. Das gilt zum Beispiel für Lehrer oder Außendienstmitarbeiter.