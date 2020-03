Coronavirus-Pandemie Auch beim VfB Stuttgart ist Stille eingekehrt

Was macht der Vorstandsvorsitzende?

Am Samstag stand Hitzlsperger noch auf dem Trainingsrasen und präsentierte sich in einem kurzen Interview des Clubsenders. Am Montag wird der 37-Jährige in Frankfurt am Main mitdiskutieren, wenn die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) mit Vertretern aller 36 Proficlubs über das weitere Vorgehen berät. "Wir haben eine große Verantwortung, viele Leute schauen auf uns. Es gilt, kluge Entscheidungen zu treffen", sagte Hitzlsperger.