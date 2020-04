Coronavirus Urbacher Firma tüftelt an mobiler Hygiene-Station

Die Idee entstand so: Eine Mitarbeiterin aus der Marketing-Abteilung, Sabrina Föder, kam auf Dirk Bloksma zu, weil ihr beim Einkaufen eine Bodenmarkierung auffiel. „Schrecklich“ habe sie ausgesehen, eine Notlösung aus Tesakrepp und Edding die, nachdem schon einige Leute darübergestapft waren, nicht mehr ganz frisch aussah. Ob Bloksma da nicht „gescheite“ Aufkleber produzieren könne? Klar, war die Antwort. „Ob ich Bodenmarkierungen herstelle, die nur gelb-schwarz sind, oder noch etwas Schrift daraufdrucke, macht keinen großen Unterschied“, sagt Dirk Bloksma.

Neue Projekte können Einbußen nicht kompensieren

Innerhalb kürzester Zeit entstand so ein neues Produkt, für das zurzeit viel Bedarf besteht. Neben den Bodenmarkierungen stellt Bloksma inzwischen auch Aufkleber her, die auf die Wichtigkeit von Desinfektionsmitteln und Atemschutzmasken hinweisen. Zehn Prozent des Umsatzes aus den Markierungen und Aufklebern will das Unternehmen an soziale Projekte spenden.

Ist der Umsatz der Firma, der in Krisen-Zeiten genauso leidet wie der vieler anderer Unternehmen, damit gerettet? „Das kann die Ausfälle bei weitem nicht kompensieren“, sagt Dirk Bloksma. Auch wenn nach einem Beitrag über die neuen Produkte im ARD-Morgenmagazin einige Bestellungen eingingen. Ein anderes Projekt verspricht mehr finanzielle Hoffnung.

Die Anregung dafür kam von der befreundeten Firma Lochmann Berufskleidung aus Backnang, die ihre Ressourcen im Moment nutzt, um Mundschutze für die Rems-Murr-Kliniken zu nähen. Ein Mitarbeiter der Firma engagiert sich zusammen mit Dirk Bloksma bei der Stiftung gegen Gewalt an Schulen, das Aktionsbündnis, das sich nach dem Winnender Amoklauf gründete. Er wollte wissen, ob Bloksma auch Aufsteller und Spritzschutze herstelle, und brachte den Geschäftsführer so auf neue Gedanken.

Das Bloksma-Team machte sich also noch einmal ans Tüfteln und arbeitet im Moment an einem Prototypen für eine mobile Hygienestation. „Wir können uns vorstellen, dass wir damit einen bestimmten Bereich von Aufträgen und Produkten kompensieren“, sagt Dirk Bloksma. Der Geschäftsführer plant, auch fünf bis zehn Prozent des Ertrags aus den mobilen Hygienestationen an soziale Projekte zu spenden.

Dirk Bloksma hat einen guten Grund, jetzt besonders Gas zu geben

Klar, ein klein wenig Marketing verstecke sich hinter den Aktionen sicher, aber Dirk Bloksma gehe es vor allem um den sozialen Gedanken hinter den Spenden. Er hat eine sehr gute Motivation, sich für Betroffene von Covid-19 zu engagieren: Zusammen mit zwei anderen Firmen sei Bloksma in Frankreich Teil einer Vertriebsgesellschaft. „Mein finnischer Mitgesellschafter ist an Corona verstorben“, sagt Dirk Bloksma. Der Verlust sei ein Anreiz dafür, dass er jetzt so Gas gebe. Viele meinten noch, das Thema Corona werde übertrieben. „Ich sehe das nicht so.“

Viel planen kann der Geschäftsführer im Moment zwar nicht, aber die neuen Geschäftsbereiche, die sein Unternehmen sich gerade erschließt, will er auch nach Corona erhalten. „Auch die Krise 2008/2009 hat uns Hausaufgaben gestellt“, sagt Dirk Bloksma. Damals sei das Unternehmen sehr von der Automobilindustrie abhängig gewesen und habe seine Produkte nur in Deutschland vertrieben.

„Inzwischen haben wir uns andere Branchen und Absätze gesucht und sind in 18 Ländern vertreten“, so der Geschäftsführer. „Man kann sich in ein Eck setzen und sagen, alles ist böse und gemein, oder man kann sagen, ich bin ein Schaffer und suche nach Lösungen.“ Wer mit ihm spricht, merkt schnell, dass er sich zu den Letzteren zählt und plant, gestärkt aus der Krise hervorzugehen.