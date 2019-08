Crailsheim 21-Jähriger droht sich in Klinik in Brand zu setzen

Ein 21 Jahre alter Syrer hat in der Nacht zum Donnerstag in einer Klinik über Notruf damit gedroht, sich in Brand zu setzten. Wie die Polizei mitteilte, befand der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Zuvor war es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen, zwei weiteren Männern und der Polizei gekommen.

Die Vorgeschichte

Gegen 23 Uhr hatte ein 20 Jahre alter BMW-Fahrer bei einem Auffahrunfall einen Sachschaden von 5000 Euro verursacht. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Schnelltest fiel positiv aus. Daraufhin veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in der Klink.

Nach der Blutentnahme weigerten sich der 20-Jährige und seine beiden Begleiter im Alter von 21 und 29 Jahren das Krankenhaus zu verlassen und wurden laut Polizei zunehmend aggressiv. Die Polizisten setzten deshalb Pfefferspray ein.