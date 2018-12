Crailsheim.

Eine gewisse Tierliebe zeigte ein unbekannter Einbrecher, als er am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 14 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Burgbergstraße eindrang. Durch Drücken und Schlagen gegen die Wohnungstür gelang er in das Innere und entwendete Bargeld, Zigaretten und 100 Katzenbilder. Hinweise auf den Einbrecher erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter 07951/4800.