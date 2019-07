Stuttgart.

Die Feuerwehr in Crailsheim hat am Mittwochmorgen (10.07.) einen Hund von einem Dach gerettet. Das Tier war durch einen offenen Spalt im Rollladen auf den Balkon gelangt. Von dort aus war er auf das Dach des Hauses geklettert, wo er sich in einem Schneefanggitter verfing. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften aus. Mit einer Drehleiter konnten sie den Hund vom Dach befreien.