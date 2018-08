Crailsheim Frau überfahren und tödlich verletzt

Crailsheim.

Am Mittwochmorgen hat sich bei einem Supermarkt in der Haller Straße in Crailsheim ein tödlicher Verkehrsunfall zugetragen. Eine 49-jährige Fußgängerin wurde gegen 5.45 Uhr von einem rückwärtsfahrenden Ford Transit erfasst und überrollt. Es handelte sich um ein Lieferantenfahrzeug, das von einem 62-Jährigen gesteuert wurde. Die zunächst schwer verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und not-operiert. Leider konnten die Ärzte der Frau nicht mehr helfen. Sie starb um 8.30 Uhr noch während der OP.