Crailsheim Kinder löschen Brand mit Spritzpistolen

Crailsheim.

Eine Zeugin beobachtete am Montagnachmittag (06.04.) gegen 16 Uhr drei Jugendliche dabei, wie sie mehrere Sträucher in Brand setzten. Als die Jugendlichen die Zeugin bemerkteten, flüchteten sie. Einer fuhr mit einem BMX-Fahrrad davon.

Eine in der Nähe wohnende Familie bemerkte die Rauchentwicklung ebenfalls. Die Kinder der Familie rückten mit Wasser, Spritzpistolen und Spielzeug-Feuerwehrhelmen aus und löschten die Flammen. Ein Feuerwehreinsatz war nicht mehr nötig. Es entstand nur ein geringer Sachschaden.