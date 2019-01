Crailsheim Koppelzaun beschädigt: Pferd von Auto erfasst

Der Unfall hatte sich am Montagabend gegen 18.30 Uhr ereignet. Als eine 30-Jährige von Jagstheim nach Onolzheim unterwegs war, sprangen plötzlich 16 Pferde auf die Fahrbahn. Ihr Auto stieß mit einem der Pferde zusammen. Das Tier wurde dabei verletzt.

Nun stellte sich heraus, dass an der Pferdekoppel in der Aalener Straße in Onolzheim drei sogenannte Stromlitzen durchtrennt worden sind. Die 16 Pferde wurden dann vermutlich noch aufgescheucht, sodass sie panisch die Koppel verließen und auf die Straße liefen.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Nummer 07951/4800 entgegen.