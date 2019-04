Crailsheim Polizeikontrolle eskaliert - zwei Verletzte und Sachschaden

Flucht endet an Verkehrsinsel

Der junge Fahrer flüchtete mit seinem Auto in Richtung Ellwanger Straße. Die Beamten nahmen mit ihrem Streifenwagen die Verfolgung auf. Am Kreisverkehr am Bullinger Eck verlor der BMW-Lenker die Kontrolle über seinen Wagen und überfuhr eine Verkehrsinsel, bevor sein Wagen zum Stehen kam. Die Beamten konnten den 19-Jährigen unter Einsatz von Pfefferspray festnehmen. Eine anschließend richterlich angeordnete Blutentnahme in einer Klinik war nur durch Einsatz mehrerer Polizeibeamter möglich.

Anschließend wurde der BMW-Fahrer in Gewahrsam genommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu. Die leicht verletzten Polizisten wurden ebenfalls in einer Klinik behandelt. Sie konnten ihren Dienst fortsetzen. Die Blutprobe des 19-Jährigen wird auf Drogen und Alkohol untersucht, Ergebnisse liegen laut einem Polizeisprecher allerdings noch nicht vor.